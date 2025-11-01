韓中元首簽署7項MOU 領域涵蓋「經濟、文化、打擊犯罪」

今天南韓總統李在明於慶州市國立慶州博物館會晤中國國家主席習近平，雙方簽署7項諒解備忘錄（MOU），涵蓋經濟、文化和打擊犯罪等領域，並商議加強兩國合作。

韓聯社報導，2025年亞太經濟合作會議（APEC）第32次領導人非正式會議今天落幕，緊接著韓中會談在慶州博物館舉行，在兩國元首見證下，雙方舉行「韓中諒解備忘錄及協議交換儀式」，簽署總計7項MOU。

這7項簽署文件包含「關於韓中加強服務貿易交流與合作的諒解備忘錄」、「銀髮經濟領域合作諒解備忘錄」、「2026—2030經濟合作共同計畫諒解備忘錄」、「共同推進創新創業合作夥伴項目諒解備忘錄」，以及「共同打擊電話詐騙和網路詐騙犯罪的合作諒解備忘錄」。

李在明表示，期盼韓中兩國加強戰略溝通，促使北韓重返對話，「區域內的穩定再怎麼強調都不為過」，尤其近期中國、北韓高層頻繁交流，這是非常正面的發展。

針對習近平訪問南韓，李在明表示自6月與他通電話以來，一直等待與對方會面，並對習近平時隔11年再次赴南韓進行國是訪問，表示熱烈歡迎。

李在明認為，這次習近平以APEC為契機訪韓更具意義，「過去APEC曾促進韓中建交，希望能以此次訪問為契機，將APEC當作促進兩國戰略合作關係更加成熟的平台」。

他還說，韓中經濟合作正從過去的垂直分工轉為水平合作結構，「順應時代潮流，兩國關係應朝互惠結構發展才行」。

習近平表示，南韓是中國的合作夥伴，中國將保持對韓政策的連續性和穩定性。

他在韓中會談開場時說道，中韓兩國是搬不走的重要近鄰，也是分不開的合作夥伴。自雙方建交以來，兩國超越社會制度和意識形態差異，在各領域攜手並進、相互成就，實現共同繁榮。