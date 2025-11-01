巴拿馬運河拓寬案遭西班牙建商索工程款 政府贏得仲裁

快訊

中央社／ 巴拿馬市31日綜合外電報導

中美洲巴拿馬運河（Panama Canal）拓寬案遭西班牙建商Sacyr提起仲裁索取約23億美元（約新台幣707億元）工程款，巴拿馬政府今天宣布贏得仲裁。雙方紛爭曾導致工程延宕。

法新社報導，根據巴拿馬政府新聞稿，Sacyr依照聯合國國際貿易法委員會（United Nations Commission onInternational Trade Law）的仲裁規則所提起的國際投資仲裁案，遭到仲裁庭駁回所有主張。

Sacyr與義大利的Impregilo、比利時的楊德諾（JanDe Nul）及巴拿馬的Constructora Urbana等公司組成的運河聯合集團（Grupo Unidos por el Canal），於2009至2016年執行巴拿馬運河拓寬工程。但因Sacyr與運河當局間的紛爭，導致工程延宕並超支。

Sacyr在2018年以巴拿馬違反與西班牙簽訂的自由貿易協議為由，提出這起仲裁案。但在美國華盛頓的仲裁庭表示，Sacyr的主張「無法獲得接受，因為其基礎是工程執行合約，而非巴拿馬與西班牙間的貿易協議」。

巴拿馬運河的主要使用者是美國和中國。巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）對於仲裁結果表示歡迎，稱這是「一大成就」。

