巨額AI投資如何分攤風險？Meta、xAI有妙招：把債務隱藏在外

人工智慧（AI）投資熱潮方興未艾，科技公司大舉籌資建資料中心，愈來愈採用創意方式讓AI相關的巨額債務不顯現於資產負債表上，以降低債務曝險。

績優公司大可藉發行公司債籌資。例如甲骨文公司9月就發行180億美元債券，以支應雲端基建交易。Meta本周發債300億美元，更寫下今年投資級公司債發行最高紀錄。

但這類債務有個問題：可能壓縮將來借貸能力，視已承擔風險而定。大舉投資AI的公司，考量晶片等資產折舊快，也不希望因此被長期債務套牢。

華爾街提供解決方案：把大部分債務風險轉嫁給第三方公司。策略是：成立特殊目的實體（SPV），或與第三方投資人設立合資公司，讓新公司擁有一些AI資產，例如晶片或資料中心，同時接受資產管理公司或創投公司的私募股權投資。

新SPV可發行公司債籌得更多資本，然後代表AI公司投資比方說新資料中心。AI公司再繳租金或其他費用給新SPV，獨享獨家租用權並限制曝險。

全球首富馬斯克旗下的xAI已籌資200億美元準備成立SPV，然後透過該SPV向輝達採購AI晶片，再獨家租給xAI資料中心。xAI的曝險僅止於五年期租約。

摩根士丹利分析師沙赫說：「超大規模雲端服務業者憑市值和實力，把這類交易推升到全新層次。」他舉例說，Meta是市值近2兆美元的績優企業租戶，「這開啟比專案融資募集更多資本的可能性」。

這種策略讓Meta和xAI既可籌措所需資本，也能限縮資產負債表和債信評等可能面臨的風險。

但也有風險：租約可能戛然而止，資產可能沒多久（晶片三年內、資料中心五年內）就過時。

瑞銀分析師米希指出，在達康時代，大多數成長都靠股權投資驅動，而非債務融資。一旦泡沫爆破，經濟衝擊可控。但如今，AI公司資本支出快速成長是受債務驅動，而且開始隱藏在資產負債表之外。

資產負債表外融資和另立融資實體過去曾爆發多起醜聞，2001年能源巨人安隆破產倒閉，就是旗下資產負債表外實體出狀況所觸發。