快訊

怒轟粿粿慣性說謊！范姜彥豐再發聲明回擊 心碎喊毀了我們這個家

豬隻禁運禁宰7日可望解禁？ 陳駿季：下周是關鍵時刻、周一公布疫調

APEC官方畫面曝光 台灣領袖代表親揭「與習近平0互動」原因

聽新聞
0:00 / 0:00

巨額AI投資如何分攤風險？Meta、xAI有妙招：把債務隱藏在外

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
Meta本周發債300億美元，寫下今年投資級公司債最高發行紀錄。美聯社
Meta本周發債300億美元，寫下今年投資級公司債最高發行紀錄。美聯社

人工智慧AI）投資熱潮方興未艾，科技公司大舉籌資建資料中心，愈來愈採用創意方式讓AI相關的巨額債務不顯現於資產負債表上，以降低債務曝險。

績優公司大可藉發行公司債籌資。例如甲骨文公司9月就發行180億美元債券，以支應雲端基建交易。Meta本周發債300億美元，更寫下今年投資級公司債發行最高紀錄。

但這類債務有個問題：可能壓縮將來借貸能力，視已承擔風險而定。大舉投資AI的公司，考量晶片等資產折舊快，也不希望因此被長期債務套牢。

華爾街提供解決方案：把大部分債務風險轉嫁給第三方公司。策略是：成立特殊目的實體（SPV），或與第三方投資人設立合資公司，讓新公司擁有一些AI資產，例如晶片或資料中心，同時接受資產管理公司或創投公司的私募股權投資。

新SPV可發行公司債籌得更多資本，然後代表AI公司投資比方說新資料中心。AI公司再繳租金或其他費用給新SPV，獨享獨家租用權並限制曝險。

全球首富馬斯克旗下的xAI已籌資200億美元準備成立SPV，然後透過該SPV向輝達採購AI晶片，再獨家租給xAI資料中心。xAI的曝險僅止於五年期租約。

摩根士丹利分析師沙赫說：「超大規模雲端服務業者憑市值和實力，把這類交易推升到全新層次。」他舉例說，Meta是市值近2兆美元的績優企業租戶，「這開啟比專案融資募集更多資本的可能性」。

這種策略讓Meta和xAI既可籌措所需資本，也能限縮資產負債表和債信評等可能面臨的風險。

但也有風險：租約可能戛然而止，資產可能沒多久（晶片三年內、資料中心五年內）就過時。

瑞銀分析師米希指出，在達康時代，大多數成長都靠股權投資驅動，而非債務融資。一旦泡沫爆破，經濟衝擊可控。但如今，AI公司資本支出快速成長是受債務驅動，而且開始隱藏在資產負債表之外。

資產負債表外融資和另立融資實體過去曾爆發多起醜聞，2001年能源巨人安隆破產倒閉，就是旗下資產負債表外實體出狀況所觸發。

資產 人工智慧 Meta AI

延伸閱讀

AI及ASIC晶片測試需求旺 台廠擴高階測試介面產能

AI先進封測需求強 日月光力成京元電資本支出大增

中國已有「大量」自產AI晶片 黃仁勳：美中合作符合雙方利益

美參議員致函川普政府　請求協助大馬打擊美晶片走私至中國

相關新聞

那指連漲7月！科技巨人財報亮眼 11月行情仍站在多頭這邊

亞馬遜和蘋果在內的科技巨人財報亮眼，加上人工智慧（AI）交易熱絡，帶動美國股市那斯達克綜合指數連續七個月上漲，寫下201...

美名失色…比特幣10月跌近5% 連7年「幸運月」紀錄止步

比特幣（Bitcoin）今天出現自2018年以來首次10月下跌，終結連續7年10月上漲的紀錄，讓這個月份在加密貨幣交易者...

巨額AI投資如何分攤風險？Meta、xAI有妙招：把債務隱藏在外

人工智慧（AI）投資熱潮方興未艾，科技公司大舉籌資建資料中心，愈來愈採用創意方式讓AI相關的巨額債務不顯現於資產負債表上...

黃仁勳憶與韓國網咖淵源 龍山商場貼炸雞逗趣照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在APEC企業領袖高峰會演說提到，「如果沒有韓國網咖，就沒有現在的NVIDIA。」龍山電...

AI、人口結構議題 李在明盼APEC各國共同面對

亞太經濟合作會議（APEC）今天就AI及人口問題進行討論，韓國總統李在明表示，已向APEC區域各國提出，人口結構變化是個...

中國已有「大量」自產AI晶片 黃仁勳：美中合作符合雙方利益

輝達執行長黃仁勳10月31日在南韓接受訪問時，對外界指輝達向中國大陸銷售先進半導體可能引發國安疑慮的說法表示不認同。他強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。