那指連漲7月！科技巨人財報亮眼 11月行情仍站在多頭這邊

亞馬遜和蘋果在內的科技巨人財報亮眼，加上人工智慧（AI）交易熱絡，帶動美國股市那斯達克綜合指數連續七個月上漲，寫下2018年以來最長月線漲勢。隨美股邁入平均表現最佳的11月，仍有機會再掀漲勢。

亞馬遜周五大漲9.6%，市值收在新高2.61兆美元，成為支撐美股三大指數的最新力量。標普500指數和那斯達克各漲0.3%和0.6%，10月分別上漲2.4%和4.8%。台積電ADR下跌0.9%，月線和費城半導體指數漲幅分別高達7.6%和13.5%。

本周無疑是大型科技股風光的一周。輝達（NVIDIA）成為全球首家市值突破5兆美元的企業，蘋果和微軟市值也雙雙站上4兆美元。蘋果預測年終旺季營收高於華爾街分析師預估，還計劃擴大AI投資，不過蘋果周五終場收黑小跌0.4%。

Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟公布上季資本支出合計高達1,120億美元，主要投入晶片和資料中心等AI基礎建設。

巴克萊美股策略主管克里希納（Venu Krishna）說：「市場普遍認為AI的影響是真實且具顛覆性，財報季表現亮眼，Fed也正啟動降息周期，且外界仍看好美中之間可望達成合理的貿易協議。」

據「股票交易年鑑」統計，11月歷來平均上漲1.8%，是標普500指數全年表現最佳的月份，平均上漲1.8%。不過，在美國總統上任的第一年，11月則是表現第三佳的月份，平均漲幅為1.6%。

AI市場研究業者Reflexivity總裁塞特（Giuseppe Sette）說：「想抓準這波市場的轉折時點根本是痴人說夢。市場終究會回落，這點毫無疑問，但目前從任何檢驗清單來看，都看不出時點就是現在。」

當然，美股仍有不少挑戰有待克服。最高法院將審理對等關稅的合法性，而聯邦政府關門邁入第五周，即將創下史上最長的停擺紀錄。

財報季已過半，整體表現不俗。據FactSet統計，標普500指數企業第3季整體獲利成長率估計超過10%，其中金融、資訊科技和公用資源事業貢獻最大。

不過後續仍有一段路要走，特別是多家AI公司即將公布財報，將成為檢驗高價位是否合理的關鍵。超微（AMD）、美超微（Super Micro Computer）和帕蘭提（Palantir）等公司都將於下周發布業績。

美股如今本益比已達預估獲利的23倍，遠高於過去20年的平均水準。曾靠放空美國房市聞名的「大賣空」本尊巴瑞（Michael Burry）向散戶投資人示警，提醒市場過度亢奮的風險。