美名失色…比特幣10月跌近5% 連7年「幸運月」紀錄止步
比特幣（Bitcoin）今天出現自2018年以來首次10月下跌，終結連續7年10月上漲的紀錄，讓這個月份在加密貨幣交易者之間「幸運月」的美名失色。
路透社報導，近幾週整體市場動盪，投資人風險偏好降溫，全球最大加密貨幣比特幣走勢疲軟，10月預計跌近5%。
數位市場數據供應商Kaiko資深研究分析師麥卡錫（Adam McCarthy）表示：「加密貨幣在10月初跟隨黃金和接近歷史高點的股市走勢。然而投資人或許今年首次感受到不確定性時，他們並沒有大規模回流比特幣。」
美國總統川普揚言對中國商品加徵100%關稅及對關鍵軟體出口管制後，10月出現史上規模最大的加密貨幣平倉。
比特幣在10月10日至11日期間一度跌至10萬4782.88美元，當時幾天前剛破12萬6000美元創新高。
