美名失色…比特幣10月跌近5% 連7年「幸運月」紀錄止步

中央社／ 紐約31日綜合外電報導
比特幣（Bitcoin）今天出現自2018年以來首次10月下跌，終結連續7年10月上漲的紀錄，讓這個月份在加密貨幣交易者之間「幸運月」的美名失色。路透
路透社報導，近幾週整體市場動盪，投資人風險偏好降溫，全球最大加密貨幣比特幣走勢疲軟，10月預計跌近5%。

數位市場數據供應商Kaiko資深研究分析師麥卡錫（Adam McCarthy）表示：「加密貨幣在10月初跟隨黃金和接近歷史高點的股市走勢。然而投資人或許今年首次感受到不確定性時，他們並沒有大規模回流比特幣。」

美國總統川普揚言對中國商品加徵100%關稅及對關鍵軟體出口管制後，10月出現史上規模最大的加密貨幣平倉。

比特幣在10月10日至11日期間一度跌至10萬4782.88美元，當時幾天前剛破12萬6000美元創新高。

比特幣 貨幣 規模 黃金 美股 川普 美國 關稅 加密貨幣

富爸爸作者清崎：別被破碎貨幣體系吃乾抹盡！ 快搶進「這四種」資產

黃仁勳憶與韓國網咖淵源 龍山商場貼炸雞逗趣照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在APEC企業領袖高峰會演說提到，「如果沒有韓國網咖，就沒有現在的NVIDIA。」龍山電...

那指連漲7月！科技巨人財報亮眼 11月行情仍站在多頭這邊

亞馬遜和蘋果在內的科技巨人財報亮眼，加上人工智慧（AI）交易熱絡，帶動美國股市那斯達克綜合指數連續七個月上漲，寫下201...

AI、人口結構議題 李在明盼APEC各國共同面對

亞太經濟合作會議（APEC）今天就AI及人口問題進行討論，韓國總統李在明表示，已向APEC區域各國提出，人口結構變化是個...

中國已有「大量」自產AI晶片 黃仁勳：美中合作符合雙方利益

輝達執行長黃仁勳10月31日在南韓接受訪問時，對外界指輝達向中國大陸銷售先進半導體可能引發國安疑慮的說法表示不認同。他強...

荷蘭接管安世引中國報復 WSJ：白宮將依川習會協議恢復晶片出貨

荷蘭政府強行接管中國大陸半導體公司聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體（Nexperia），外界普遍認為中方隨後禁止安世從中...

