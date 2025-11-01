新加坡總理籲APEC鞏固多邊體系 促自由開放貿易

新加坡總理黃循財出席APEC會議，談及區域合作時指出，各界應採取靈活的多邊主義措施，繼續推動亞太自由開放貿易與投資；他也呼籲APEC各經濟體加強勞動力技能培訓，為人工智慧時代做好準備。

聯合早報報導，新加坡總理黃循財今天在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）會議上，闡述人工智慧AI變革潛力，以及APEC各經濟體如何攜手合作，為未來發展做準備。

黃循財指出，新加坡雖然是個小國，但在數位領域與世界連結，「我們或許無法自行研發最先進的人工智慧基礎模型，但能充分運用這些模型，在金融、物流、醫療照護及先進製造等領域開發出具影響力的應用。」

黃循財表示，新加坡渴望與其他APEC經濟體合作，交流最佳實踐做法，進一步釋放人工智慧的潛力，同時促進負責任地發展，呼籲APEC各經濟體加強勞動力技能培訓，讓人們能為人工智慧時代做好準備。

「每個新科技浪潮湧現，總會有某些職業消失，同時催生新的職業。」黃循財說，各國政府必須加大投入，重新設計職位、創造就業機會，並協助勞工提升技能，避免陷入被動。

他說，這就是為何新加坡在全球致力於推進人工智慧標準的過程中，扮演積極角色，建立框架，讓用戶確信他們使用的是經負責任方式開發的系統。新加坡支持APEC跨境隱私規則（APEC Cross Border PrivacyRules），有助於建立可信賴的自由數據流動，並可促進人工智慧創新。

黃循財昨天在會議上發表講話指出，全球正面臨諸多挑戰，在充滿不確定性時期，APEC領袖應銘記APEC創始信念與核心價值，包括它自創立之初所肩負的推動亞太地區自由開放貿易與投資的使命。

他說，世貿組織並非完美無缺，但應對之策不應是放棄它，而是要改進它，應採取靈活的多邊主義措施，讓已做好準備的志同道合國家能率先行動，應對新崛起問題，其他國家則可在準備就緒時再加入。

新加坡日前與13個中小規模經濟體夥伴國家，宣布建立「未來投資與貿易合作夥伴關係」（Future ofInvestment and Trade Partnership），共同推進開放和公平的貿易。副總理顏金勇當時指出，搭建未來投資與貿易合作夥伴關係，體現了各國支持以規則為基礎的多邊貿易體系，以及應對當下與未來挑戰的共同使命。