黃仁勳憶與韓國網咖淵源 龍山商場貼炸雞逗趣照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在APEC企業領袖高峰會演說提到，「如果沒有韓國網咖，就沒有現在的NVIDIA。」龍山電子商場甚至有商家貼上黃仁勳手拿炸雞的逗趣照片。

輝達執行長黃仁勳昨天在APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）演說時提到他與韓國網咖的緣分，在韓國引起話題。黃仁勳表示，他與韓國的緣分起自於29年前已故三星會長李健熙的一封信。

黃仁勳指出，當時李健熙向他表達，想要舉辦首次電競奧運，所以需要他的幫助。黃仁勳回憶，當時NVIDIA還只是一間小公司，但他透過PC遊戲看見了未來，「如果沒有韓國PC遊戲、網咖、電競，就沒有現在的NVIDIA。」

根據韓國電視台MBC新聞報導，隨著電玩「星海爭霸」熱潮，在2000年代初韓國全國的網咖數量增加到2萬多家。當時許多網咖的電腦都安裝了NVIDIA的GeForce顯示卡，黃仁勳也曾親自前往龍山電子商場推廣並銷售 GeForce。

隨著這次黃仁勳訪韓再度提到這段過往，他還在演說上高喊韓國電競傳奇名將Faker（李相赫），韓國的龍山電子商場中還有商家老闆貼出黃仁勳手拿炸雞的有趣照片。

龍山電子商場位於首爾龍山區，1988年開始營運，是專賣電子產品的大型綜合商業街，類似於台灣的光華商場。

其中一家商場老闆金泰民（音譯）就笑說：「因為他是讓我養家糊口的人（黃仁勳），所以昨天看到他出現在電視上之後，就做了這張照片。」商家老闆鄭斗鎮（音譯）則回憶，當時為了打敗競爭對手ATI，NVIDIA做了非常多宣傳，甚至是用卡車來出貨顯卡。

黃仁勳表示，正是因為韓國將電競產業推向全球，NVIDIA才能成長茁壯，也讓如今的AI革命成為可能，並多次表達對韓國的感謝，也承諾輝達將提供韓國至少26萬片AI晶片。

此外，黃仁勳與三星電子會長李在鎔及現代汽車集團會長鄭義宣，在首爾炸雞店大啖炸雞配啤酒，也是韓國網路近期熱門話題。