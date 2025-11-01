AI、人口結構議題 李在明盼APEC各國共同面對

亞太經濟合作會議（APEC）今天就AI及人口問題進行討論，韓國總統李在明表示，已向APEC區域各國提出，人口結構變化是個嚴重的問題，盼各國能共同應對人口危機。

韓國總統李在明今天在APEC上表示，希望能與亞太地區各國合作，共同討論人工智慧及人口等議題。

路透社報導，中國國家主席習近平與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出席討論會時，也探討了如何因應人工智慧的迅速普及，以及面對人口老化、低出生率所帶來的挑戰。

APEC區域占全球貿易總量的50%，以及全球國內生產總值（GDP）的61%。對此，李在明表示，韓國已向APEC區域提出，希望能共同應對「人口危機」。

李在明表示，「人口結構的變化是一個嚴重且重大的危機，影響社會的各個層面，包括經濟成長、勞動市場、育兒與福利等。」因此他指出，若只有部分或個別國家來應對，將更難以解決這個問題。