荷蘭接管安世引中國報復 WSJ：白宮將依川習會協議恢復晶片出貨

荷蘭政府強行接管中國大陸半導體公司聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體（Nexperia），外界普遍認為中方隨後禁止安世從中國關聯工廠出口是針對荷蘭的報復。華爾街日報10月31日引述知情人士獨家報導，白宮即將宣布，依據美國總統川普與中國國家主席習近平在會談期間達成的框架協議，安世將恢復晶片出貨。

安世半導體在歐洲與亞洲均設有工廠，產品廣泛應用於汽車速度表、空調等零組件。據悉約有七至八成產品須在中國加工後才能交付全球客戶。自荷蘭政府自聞泰手中接管安世以來，該公司已於數周前停止供貨，不僅迫使部分汽車產線減產，也危及整體供應鏈穩定。例如，本田汽車本周已因半導體短缺而暫停北美多家工廠生產。

知情人士指出，針對安世的政策已被納入白宮即將公布的美中貿易協議細節中。中國先前指示安世在中國的工廠暫停晶片出口，但根據本週達成的美中協議，相關出貨將得以恢復。具體內容預定收錄於白宮10月31日晚間發布的協議聲明中，屆時將詳細說明雙方在貿易協議中的安排。

美國商務部9月29日發布出口管制穿透性規則，延伸針對對國家安全構成威脅的外國公司而設的貿易黑名單「實體清單」的適用範圍；美方新規對列入「實體清單」等的企業持股超過50%子公司追加同等出口管制制裁，荷蘭政府隨後對安世採取行動，中方接著命令聞泰科技暫停安世從中國出口。

根據中國商務部在川習會後發布聲明，美方同意這項規則暫停實施一年，但車商與零件供應商仍摸不清這對解決安世問題是否真有幫助。美國汽車產業團體在10月31日晚間尚未立即發表評論。