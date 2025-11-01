快訊

馮淬帆不僅「香蕉你個芭樂」成經典！曾在國民黨開講批馬英九「這位先生」

包小柏最懂失去愛女的痛 用AI療癒自己也陪伴悲傷的人

MLB／道奇變陣奏效！貝茲滿壘敲安 山本由伸有3分援護到手

聽新聞
0:00 / 0:00

安世半導體之亂露曙光？美國將宣布安世半導體在大陸的工廠將恢復出貨

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國白宮計畫宣布荷蘭晶片製造商安世半導體，在大陸的工廠將恢復出貨。這對全球汽車製造商來說無疑是一劑強心針。路透
美國白宮計畫宣布荷蘭晶片製造商安世半導體，在大陸的工廠將恢復出貨。這對全球汽車製造商來說無疑是一劑強心針。路透

美國白宮計畫宣布荷蘭晶片製造商安世半導體，在大陸的工廠將恢復出貨。這對全球汽車製造商來說無疑是一劑強心針。

路透報導，安世半導體（Nexperia）的母公司是大陸晶片製造商聞泰科技（Wingtech）。荷蘭政府9月30日以國家安全為由，動用塵封已久的1952年「商品供應法」強制接管安世半導體的資產，並撤換公司的大陸籍首席執行官。作為回應，大陸商務部10月4日宣布，禁止安世半導體從大陸出口特定成品零部件和元件。

香港南華早報10月14 日報導，阿姆斯特丹上訴法院公開的法庭文件顯示，早在今年 6 月，美國官員就已向荷蘭表明立場，若安世半導體想從美國新變化的「實體清單」中獲得豁免，大陸籍首席執行官（CEO）「必須被替換」。

安世半導體在荷蘭生產大量半導體，這些半導體廣泛應用於汽車和消費電子產品。約70%的荷蘭產晶片在大陸封裝，並主要銷售給分銷商。

路透10月31日報導，安世半導體在一封致客戶的信中表示，公司已暫停向大陸組裝廠供應晶圓，這可能會加劇供應緊張局面。

彭博報導，安世半導體與旗下大陸工廠管理層之爭持續升溫，已波及歐洲汽車供應鏈，造成德系零組件大廠削減產能，並引發歐洲與大陸間供應鏈緊張情勢再度升高。

知情人士透露，德國零組件大廠采埃孚傳動科技（ZF Group）正因半導體供應收緊，被迫縮減位於施韋因富特的電驅動系統工廠產能。該廠擁有約 8,000 名員工，是采埃孚全球最重要的生產基地之一，負責生產電動馬達與車輛底盤及傳動系統，為電動車與傳統燃油車核心零組件供應樞紐。

采埃孚向多家主要客戶供貨，包括福斯汽車、BMW、賓士、Stellantis與福特等多家車廠。知情人士指出，若晶片供應持續緊縮，車廠後續生產計畫存在不確定性。福斯日前已警告，能否達成財務目標恐取決於半導體供應是否足量。

另一家德國零組件供應商博世（Bosch）也在為壓力做準備，預計調整薩爾茨吉特工廠工作時程，以因應電子控制單元零件供應走弱。外界認為，德國汽車工業高度依賴成熟製程晶片，供應鏈韌性再度受到考驗。

半導體 荷蘭 大陸商務部

延伸閱讀

美參議員致函川普政府　請求協助大馬打擊美晶片走私至中國

東協會議上…中美防長會談 台灣成重點

全球無對手…陸力推風電、太陽能產品外銷

大陸39歲鋰電池專家 乘神舟21號登上太空

相關新聞

砸3321億 輝達攜手南韓打造全球最強AI工廠群

美國輝達執行長黃仁勳十月卅一日在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）企業領袖峰會中發表專題演講。他指出，人工智慧（ＡＩ）已達到...

李在明見黃仁勳 發下豪語「南韓當印太AI首都」

輝達昨宣布，將與南韓政府、三星、ＳＫ、現代汽車與NAVER Cloud展開重大合作，用廿六萬顆ＧＰＵ（圖形處理器）打造南...

荷蘭接管安世引中國報復 WSJ：白宮將依川習會協議恢復晶片出貨

荷蘭政府強行接管中國大陸半導體公司聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體（Nexperia），外界普遍認為中方隨後禁止安世從中...

安世半導體之亂露曙光？美國將宣布安世半導體在大陸的工廠將恢復出貨

美國白宮計畫宣布荷蘭晶片製造商安世半導體，在大陸的工廠將恢復出貨。這對全球汽車製造商來說無疑是一劑強心針。

亞馬遜和蘋果財報亮麗 激勵美股反彈、道瓊收漲40點

由於亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮麗，激勵買盤進場，美股今天反彈收紅

歐盟評估對陸課「實物關稅」

彭博引述知情人士報導，歐盟正在研議一項新的貿易措施，擬要求部分中國大陸出口商在向歐盟輸入特定商品時，要向歐盟供應關鍵的原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。