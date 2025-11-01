安世半導體之亂露曙光？美國將宣布安世半導體在大陸的工廠將恢復出貨

美國白宮計畫宣布荷蘭晶片製造商安世半導體，在大陸的工廠將恢復出貨。這對全球汽車製造商來說無疑是一劑強心針。

路透報導，安世半導體（Nexperia）的母公司是大陸晶片製造商聞泰科技（Wingtech）。荷蘭政府9月30日以國家安全為由，動用塵封已久的1952年「商品供應法」強制接管安世半導體的資產，並撤換公司的大陸籍首席執行官。作為回應，大陸商務部10月4日宣布，禁止安世半導體從大陸出口特定成品零部件和元件。

香港南華早報10月14 日報導，阿姆斯特丹上訴法院公開的法庭文件顯示，早在今年 6 月，美國官員就已向荷蘭表明立場，若安世半導體想從美國新變化的「實體清單」中獲得豁免，大陸籍首席執行官（CEO）「必須被替換」。

安世半導體在荷蘭生產大量半導體，這些半導體廣泛應用於汽車和消費電子產品。約70%的荷蘭產晶片在大陸封裝，並主要銷售給分銷商。

路透10月31日報導，安世半導體在一封致客戶的信中表示，公司已暫停向大陸組裝廠供應晶圓，這可能會加劇供應緊張局面。

彭博報導，安世半導體與旗下大陸工廠管理層之爭持續升溫，已波及歐洲汽車供應鏈，造成德系零組件大廠削減產能，並引發歐洲與大陸間供應鏈緊張情勢再度升高。

知情人士透露，德國零組件大廠采埃孚傳動科技（ZF Group）正因半導體供應收緊，被迫縮減位於施韋因富特的電驅動系統工廠產能。該廠擁有約 8,000 名員工，是采埃孚全球最重要的生產基地之一，負責生產電動馬達與車輛底盤及傳動系統，為電動車與傳統燃油車核心零組件供應樞紐。

采埃孚向多家主要客戶供貨，包括福斯汽車、BMW、賓士、Stellantis與福特等多家車廠。知情人士指出，若晶片供應持續緊縮，車廠後續生產計畫存在不確定性。福斯日前已警告，能否達成財務目標恐取決於半導體供應是否足量。

另一家德國零組件供應商博世（Bosch）也在為壓力做準備，預計調整薩爾茨吉特工廠工作時程，以因應電子控制單元零件供應走弱。外界認為，德國汽車工業高度依賴成熟製程晶片，供應鏈韌性再度受到考驗。