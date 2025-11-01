亞馬遜和蘋果財報亮麗 激勵美股反彈、道瓊收漲40點

中央社／ 紐約31日綜合外電報導
美股。路透
美股。路透

由於亞遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮麗，激勵買盤進場，美股今天反彈收紅。

道瓊工業指數終場上漲40.75點，或0.09%，收在47562.87點。

標準普爾500指數上漲17.86點，或0.26%，收在6840.20點。

科技股為主的那斯達克指數上漲143.82點，或0.61%，收在23724.96點。

費城半導體指數上漲12.661點，或0.18%，收在7728.660點。

指數 科技股

延伸閱讀

蘋果報喜…預告最強耶誕季 玉晶光、廣達添利多

亞馬遜雲端報捷…台鏈沾光 代工廠世芯、廣達等將受惠

美股早盤／四大指數齊揚！科技大廠財報亮眼 亞馬遜股價暴漲12%

亞股走勢不一 蘋果、亞馬遜財報優於預期提振市場

相關新聞

砸3321億 輝達攜手南韓打造全球最強AI工廠群

美國輝達執行長黃仁勳十月卅一日在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）企業領袖峰會中發表專題演講。他指出，人工智慧（ＡＩ）已達到...

李在明見黃仁勳 發下豪語「南韓當印太AI首都」

輝達昨宣布，將與南韓政府、三星、ＳＫ、現代汽車與NAVER Cloud展開重大合作，用廿六萬顆ＧＰＵ（圖形處理器）打造南...

憂破壞地方生態 日緊縮太陽能發電場設置

日本政府計劃緊縮對大型太陽能發電場的規範，理由是全國各地太陽能發電設施迅速擴張，恐破壞自然景觀與地方生態，而儘管部分地方...

AI泡沫多瘋狂？黃仁勳1張「炸啤照」網上瘋傳 這檔秒成當紅炸子「雞」

從單價10萬荷蘭盾的「永恆奧古斯都」鬱金香球莖，到東京皇居坐落的一塊地價值超過整個加州，歷年資產泡沫總是有鮮明意象凸顯投...

亞馬遜和蘋果財報亮麗 激勵美股反彈、道瓊收漲40點

由於亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮麗，激勵買盤進場，美股今天反彈收紅

歐盟評估對陸課「實物關稅」

彭博引述知情人士報導，歐盟正在研議一項新的貿易措施，擬要求部分中國大陸出口商在向歐盟輸入特定商品時，要向歐盟供應關鍵的原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。