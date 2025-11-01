黃仁勳大啖韓式炸雞 南韓雞肉股全漲

高人氣的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所到之處無不引發騷動，還能點石成金。他10月30日晚上在南韓吃了韓式炸雞晚餐，甚至帶動南韓雞肉相關股票31日全面飆漲。

黃仁勳與三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣在連鎖餐廳「Kkanbu炸雞」聚餐。Kkanbu並未上市，但三巨頭聚會的照片和影片在社群媒體瘋傳後，擁有「橋村炸雞」的Kyochon F&B股價31日一度暴漲20%。

家禽加工業者Cherrybro股價也一度飆漲30%而漲停，成交量暴增至平日約200倍。在Kosdaq上市、製造炸雞機器人的Neuromeka股價同樣大漲。

這個現象也反映出，社群熱潮與迷因效應持續主導南韓股市。當地投機性格強的散戶投資人，常追逐與文化、政治或經濟事件沾上邊的短線題材。這類漲勢通常集中在小型股，缺乏基本面支撐，與公司實際營運關聯不大。

今年8月，南韓文具廠商MonAmi股價也曾暴漲，因為美國總統川普在白宮會見南韓總統李在明時，稱讚他使用的MonAmi鋼筆。

黃仁勳本周赴南韓出席亞太經合會（APEC）企業高峰會，被拍到在餐廳外向警方和圍觀民眾分送炸雞的畫面，引起熱議。