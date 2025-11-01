黃仁勳會見李在明 輝達、南韓合作打造主權AI

輝達（NVIDIA）宣布和南韓政府以及三星電子、現代汽車、SK集團達成重大合作協議，用26萬顆GPU（圖形處理器）打造韓國主權AI基礎設施。該基礎設施採用公私部門部署的架構，為南韓從汽車到製造、電信等各行各業由AI驅動的經濟成長和創新，奠定基礎。

根據韓媒報導，儘管輝達並未披露交易的具體金額，但根據市價估算，其總價值最高達到14兆韓元（約新台幣3,000億元）。

全球AI算力排名

輝達執行長黃仁勳10月31日獲南韓總統李在明接見，發表輝達將提供南韓至少26萬顆AI晶片的消息，並討論多項AI合作方案。與黃仁勳同場會見李在明的還有三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、Naver創辦人李海珍，眾人就AI生態系整體革新方案交換意見。在這次會後，黃仁勳將在亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會發表主題演說，並舉辦記者會。

這次身穿西裝而非平時慣穿黑色皮衣的黃仁勳演說時指出，人工智慧已進入「良性循環」，AI模型的大幅改進正帶動更多對這項技術的投資，而這些投資又反過來進一步推動AI模型的提升，所以「我們現在已經達到所謂的『良性循環』。」

此行是黃仁勳延續走訪全球推廣AI運算應用、並擴大自家產品需求的一環。這項合作可望進一步鞏固輝達在南韓的地位。黃仁勳表示，南韓在科技業與製造業的領先地位，使其處於AI產業革命的核心，加速運算基礎設施的重要性堪比電網和寬頻。

南韓政府將打造一座由官方掌控的主權AI運算基礎設施，並在資料中心布建逾5萬顆輝達最新AI加速運算晶片，涵蓋國家AI運算中心及Kakao、Naver、NHN Cloud等企業所屬設施。

三星電子將興建一座搭載超過5萬顆輝達晶片的AI工廠；現代汽車也承諾採用相同數量、基於輝達Blackwell架構的處理器。