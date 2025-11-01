黃仁勳會見李在明 輝達、南韓合作打造主權AI

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達執行長黃仁勳在APEC的CEO峰會發表談話。路透
輝達執行長黃仁勳在APEC的CEO峰會發表談話。路透

輝達（NVIDIA）宣布和南韓政府以及三星電子、現代汽車、SK集團達成重大合作協議，用26萬顆GPU（圖形處理器）打造韓國主權AI基礎設施。該基礎設施採用公私部門部署的架構，為南韓從汽車到製造、電信等各行各業由AI驅動的經濟成長和創新，奠定基礎。

根據韓媒報導，儘管輝達並未披露交易的具體金額，但根據市價估算，其總價值最高達到14兆韓元（約新台幣3,000億元）。

全球AI算力排名
全球AI算力排名

輝達執行長黃仁勳10月31日獲南韓總統李在明接見，發表輝達將提供南韓至少26萬顆AI晶片的消息，並討論多項AI合作方案。與黃仁勳同場會見李在明的還有三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、Naver創辦人李海珍，眾人就AI生態系整體革新方案交換意見。在這次會後，黃仁勳將在亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會發表主題演說，並舉辦記者會。

這次身穿西裝而非平時慣穿黑色皮衣的黃仁勳演說時指出，人工智慧已進入「良性循環」，AI模型的大幅改進正帶動更多對這項技術的投資，而這些投資又反過來進一步推動AI模型的提升，所以「我們現在已經達到所謂的『良性循環』。」

此行是黃仁勳延續走訪全球推廣AI運算應用、並擴大自家產品需求的一環。這項合作可望進一步鞏固輝達在南韓的地位。黃仁勳表示，南韓在科技業與製造業的領先地位，使其處於AI產業革命的核心，加速運算基礎設施的重要性堪比電網和寬頻。

南韓政府將打造一座由官方掌控的主權AI運算基礎設施，並在資料中心布建逾5萬顆輝達最新AI加速運算晶片，涵蓋國家AI運算中心及Kakao、Naver、NHN Cloud等企業所屬設施。

三星電子將興建一座搭載超過5萬顆輝達晶片的AI工廠；現代汽車也承諾採用相同數量、基於輝達Blackwell架構的處理器。

AI 輝達 南韓

延伸閱讀

輝達台灣總部落腳處 黃仁勳：希望設在台北

AI泡沫多瘋狂？黃仁勳1張「炸啤照」網上瘋傳 這檔秒成當紅炸子「雞」

駁泡沫說 黃仁勳APEC演說：AI已開始良性循環

一件單價破10萬！黃仁勳揪南韓2巨頭嗑炸雞 「老么」全場穿最貴

相關新聞

砸3321億 輝達攜手南韓打造全球最強AI工廠群

美國輝達執行長黃仁勳十月卅一日在南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）企業領袖峰會中發表專題演講。他指出，人工智慧（ＡＩ）已達到...

李在明見黃仁勳 發下豪語「南韓當印太AI首都」

輝達昨宣布，將與南韓政府、三星、ＳＫ、現代汽車與NAVER Cloud展開重大合作，用廿六萬顆ＧＰＵ（圖形處理器）打造南...

憂破壞地方生態 日緊縮太陽能發電場設置

日本政府計劃緊縮對大型太陽能發電場的規範，理由是全國各地太陽能發電設施迅速擴張，恐破壞自然景觀與地方生態，而儘管部分地方...

AI泡沫多瘋狂？黃仁勳1張「炸啤照」網上瘋傳 這檔秒成當紅炸子「雞」

從單價10萬荷蘭盾的「永恆奧古斯都」鬱金香球莖，到東京皇居坐落的一塊地價值超過整個加州，歷年資產泡沫總是有鮮明意象凸顯投...

歐盟評估對陸課「實物關稅」

彭博引述知情人士報導，歐盟正在研議一項新的貿易措施，擬要求部分中國大陸出口商在向歐盟輸入特定商品時，要向歐盟供應關鍵的原...

避險基金押注日圓貶至160

彭博資訊報導，避險基金正押注日圓兌美元匯率今年底前將貶至160日圓兌1美元，主要因為美國聯準會（Fed）與日本銀行（央行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。