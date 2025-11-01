避險基金押注日圓貶至160

彭博資訊報導，避險基金正押注日圓兌美元匯率今年底前將貶至160日圓兌1美元，主要因為美國聯準會（Fed）與日本銀行（央行）的利率政策立場出現變化。

押注日圓貶值、亦即美元兌日圓走強即可獲利的看漲選擇權交易，在10月30日激增。根據美國證券集中保管結算公司數據，名目價值1.5億美元或以上的看漲選擇權交易量，是看跌期權的六倍。看跌選擇權則是在美元下跌、日圓升值時獲利。

日本財務大臣片山皋月10月31日上午針對日圓近期的跌勢表示，政府將以高度急迫感監看匯率變動，特別關注投機性的行為。日圓兌美元一度反彈0.3%，報153.65日圓兌1美元，但隨後仍跌回平盤。日圓匯率30日一度重貶1.1%至154.45日圓，是2月以來最低水準。當天日銀維持基準利率不變，且未暗示何時可能再次升息。交易員目前認為，12月升息1碼的可能性約45%，普遍預期要到明年3月或4月才會升息。相較之下，美國聯準會本周再度降息1碼，但Fed主席鮑爾提醒，不保證12月會再次降息，偏鷹立場令市場大感意外。

野村駐倫敦的資深外匯選擇權交易員桑布拉尼表示，美日央行立場轉變，導致宏觀避險基金認定日圓匯率或將在一個月內跌向157，且在年底前達到158至160。

