歐盟評估對陸課「實物關稅」

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
歐盟擬要求部分中國大陸出口商在向歐盟輸入特定商品時，同時供應關鍵的原物料。（路透）
彭博引述知情人士報導，歐盟正在研議一項新的貿易措施，擬要求部分中國大陸出口商在向歐盟輸入特定商品時，要向歐盟供應關鍵的原物料，被歐盟官員稱為「實物」關稅。其他正在研議的選項還包括，對大陸依賴的商品和服務實施針對性的出口限制。

知情人士透露，相關討論仍在進行中，尚未做出任何決定。任何措施都需要獲得歐盟執委會的共識，並得到主要成員國的支持。包括德國在內的部分歐盟成員國，因擔心貿易爭端升級，一直不願對北京採取報復措施。

在歐盟內部就潛在反制措施展開討論之際，由中國貿易官員組成的代表團於10月31日在布魯塞爾與歐盟同僚會面。歐盟尋求的解決方案旨在為進口商提供穩定的供應管道以及更高的確定性，例如建立長期許可制度。

歐盟也在制定一項應急備案，以應對供應鏈突然中斷，同時推進確保供應及貨源多元化的較長期倡議。歐盟還參與G7建立關鍵礦產聯盟的努力，旨在就供應協議、儲備協議及資源共享展開合作。

另據英國金融時報（FT）報導，俄羅斯在烏克蘭問題上堅持強硬立場之後，美國已取消原定於布達佩斯舉行的美俄峰會

據了解，在美俄兩國外交首長進行一次氣氛緊張的通話之後，美方決定取消這場峰會。

幾天前，川普與俄羅斯總統普丁同意在匈牙利首都布達佩斯會晤，討論如何結束俄烏戰爭。不過，俄羅斯外交部後來向華盛府遞交了一份備忘錄，重申相同要求，稱這些條件是為了解決普丁所謂進軍烏克蘭的「根本原因」。這些要求包括：烏克蘭割讓部分領土、大幅削減軍力，並提供永不加入北約（NATO）的保證。

報導指出，原定本月舉行的布達佩斯峰會在莫斯科堅持其一系列要求後被擱置。金融時報進一步指出，在俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話後，美方決定取消峰會。據悉盧比歐在通話後向川普表示，莫斯科毫無談判意願。

