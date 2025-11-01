Meta大手筆 發債300億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

Meta計劃透過發行300億美元的公司債籌資，支應暴增的人工智慧（AI）支出。這次發債吸引破紀錄的強勁買氣，與Meta前一日股價重挫形成強烈對比。

Meta此次發行公司債是美國2023年以來投資級債中規模最大的一筆，吸引創歷史新高1,250億美元的認購資金。同日，Meta股價重挫最多11%，因周三公布財報後，投資人因公司繼續計劃投入鉅資而卻步。

Meta執行長祖克柏表示，Meta未來十年將投入數千億美元建設資料中心和其他AI基礎設施，目標是實現具人類水準的AI能力，並將之整合進臉書和IG等產品。Meta今年資本支出將高達720億美元，明年成長速度將更快。

部分支出將仰賴舉債籌資，美國公司債投資人顯然也仍樂於借錢給Meta。

市場對Meta新債需求如此強勁，原因之一在於投資人已連續25周湧入短期和中期投資級債基金，希望在殖利率進一步下滑之前鎖定債息。

據LSEG Lipper統計，這是四年來最長的一波資金流入潮。同時，今年多數公司債發行主要用於舊債再融資，而非新增舉債。

DoubleLine Capital全球已開發市場信貸主管柯恩（Robert Cohen）表示，這讓投資人對新債發行求之若渴。他說：「AI融資熱潮的時機再好不過，只要結構設計得當，資本市場樂意提供資金。」

