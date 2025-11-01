Meta大手筆 發債300億美元
Meta計劃透過發行300億美元的公司債籌資，支應暴增的人工智慧（AI）支出。這次發債吸引破紀錄的強勁買氣，與Meta前一日股價重挫形成強烈對比。
Meta此次發行公司債是美國2023年以來投資級債中規模最大的一筆，吸引創歷史新高1,250億美元的認購資金。同日，Meta股價重挫最多11%，因周三公布財報後，投資人因公司繼續計劃投入鉅資而卻步。
Meta執行長祖克柏表示，Meta未來十年將投入數千億美元建設資料中心和其他AI基礎設施，目標是實現具人類水準的AI能力，並將之整合進臉書和IG等產品。Meta今年資本支出將高達720億美元，明年成長速度將更快。
部分支出將仰賴舉債籌資，美國公司債投資人顯然也仍樂於借錢給Meta。
市場對Meta新債需求如此強勁，原因之一在於投資人已連續25周湧入短期和中期投資級債基金，希望在殖利率進一步下滑之前鎖定債息。
據LSEG Lipper統計，這是四年來最長的一波資金流入潮。同時，今年多數公司債發行主要用於舊債再融資，而非新增舉債。
DoubleLine Capital全球已開發市場信貸主管柯恩（Robert Cohen）表示，這讓投資人對新債發行求之若渴。他說：「AI融資熱潮的時機再好不過，只要結構設計得當，資本市場樂意提供資金。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言