英特爾強化AI 擬併購新創

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
英特爾加州聖塔克拉拉總部。 (歐新社)
英特爾加州聖塔克拉拉總部。 (歐新社)

知情人士表示，英特爾（Intel）正與人工智慧（AI）晶片新創公司SambaNova Systems進行初步洽談，以評估收購該公司的可能性。此舉被視為英特爾強化AI領域布局、重振晶片競爭力的最新行動。

彭博資訊引述的消息來源透露，英特爾目前正與SambaNova討論可能的收購條件。SambaNova一直與銀行合作，評估潛在買家的興趣。

據了解，這宗交易的收購價格可能低於SambaNova在2021年募資時達到的50億美元估值。

知情人士說，收購談判目前仍處於早期階段，尚不確定雙方最終是否會達成協議，也不排除可能出現其他買家的情況。

SambaNova發言人強調，公司「一向會評估符合其使命與利害關係人的策略機會」，但拒絕進一步評論。英特爾的代表也拒絕置評。

科技新聞網站The Information先前曾經報導，SambaNova正在尋求出售的機會。

SambaNova由史丹佛大學多位教授在2017年創立，公司專門設計客製化AI晶片，與輝達（Nvidia）的產品競爭。

對英特爾而言，若成功收購SambaNova，等於納入一家執行長陳立武熟悉的公司。陳立武曾任SambaNova的執行董事長，在加入英特爾後則改任董事長。陳立武的創投公司華登國際（Walden International）是SambaNova的創始投資者之一，2018年在該公司的5,600萬美元A輪募資領投。

軟銀（SoftBank）則在2021年主導SambaNova的一輪6.76億美元募資，當時SambaNova的估值為50億美元。

那輪募資之後沒多久，隨著ChatGPT推出與生成式AI興起，AI處理器市場迅速擴張。訓練大型AI模型的晶片市場被輝達稱霸後，SambaNova將重心轉向推理領域，或是已訓練完成的AI模型的系統。該公司今年4月裁減了大約15%的員工。

另外，在輝達首款在美國製造的Blackwell晶圓近日亮相後，英特爾前執行長基辛格在社群平台發文對輝達將製造業帶回美國表示讚賞。

基辛格在社群平台X發文稱，在美國打造先進產品一直是他的願景，而輝達的成就正是朝著正確方向邁出的一步。他強調「我們（指美國）需要為世界上最重要的技術半導體，建立更具韌性的供應鏈。」

網友問及，美國生產第一片Blackwell晶圓後，還是需要運送到台灣做CoWoS封裝才完成晶片。對此，基辛格回應，關於運回台灣封裝一事，供應鏈會隨著時間，在關鍵的製造中心周圍落腳。

美國 供應鏈 社群

