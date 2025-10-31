川習會後 荷蘭面臨放棄安世半導體控制權壓力

美國總統川普昨天會晤中國國家主席習近平後，兩國貿易戰休兵一年，美方暫停實施「出口管制50%穿透性規則」。專家分析，這使荷蘭面臨放棄中國聞泰科技旗下安世半導體控制權的壓力。

川普（Donald Trump）與習近平昨天在韓國釜山會晤後，中國商務部宣布，美方將暫停實施其9月29日公布的「出口管制50%穿透性規則」一年；中方將暫停實施10月9日公布的（稀土等物項）相關出口管制等措施一年。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也證實，美方將暫停擴大出口黑名單涵蓋子公司的新規則，以換取中方稀土許可制度的暫停。

這項新規原本要將美國出口限制擴大到貿易黑名單上的實體所持有超過50%股份的子公司，由於聞泰科技在名單內，總部位於荷蘭的安世半導體（Nexperia）因此受影響。

美方公布新規的隔天，荷蘭當局對安世半導體下令，要求安世及旗下所有子公司、分公司、辦事處等全球30個主體，一年內不得對其資產、智慧財產權、業務及人員等做任何調整，形同取得控制權一年。

荷蘭方面還免去安世執行長張學政的職務，理由是擔憂他準備拆解歐洲業務，並將生產轉移至中國。英國「金融時報」（Financial Times）報導，此前華府方面警告，如果張學政繼續掌權，安世半導體將不會從出口管制名單中移除。

中國商務部10月4日禁止安世半導體產品自中國出口，之後又指責荷蘭凍結安世半導體控制權一年是美國「穿透規則」損害中國企業正當權益的明顯例證，呼籲荷方堅持獨立自主，糾正錯誤做法。

荷蘭與中國爆發安世半導體主導權之爭，使得這家汽車晶片製造巨頭面臨分裂，全球汽車業其後頻頻發出警告，因為晶片斷供將面臨停工。

不過，川普會晤習近平後，美中貿易戰將休兵一年，現在壓力轉到荷蘭身上。

香港「南華早報」（South China Morning Post）昨天報導，中國晶片業資訊網站「電子創新網」創辦人張國斌表示，「中國已經找到有效手段來制衡美國的相關政策」。他指的是北京當局暫停執行10月所公布一系列新的稀土出口管制措施。

中國企業資本聯盟副主席白文喜則說，雖然美方暫停50%子公司規則並不能自動消除荷蘭干預安世半導體的法律依據，但它確實為安世的中國母公司聞泰科技提供一年的關鍵窗口期，以降低最終被強制剝離的可能性。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區資深經濟學家吳卓殷也認為，暫停50%規則消除了荷蘭政府向安世半導體施壓要求做出改變的急迫性。

吳卓殷表示，但在最糟糕的情況下，除了供應鏈重組，安世半導體還可能出現股權結構變化，這使得預測一年後的情況變得困難。

地緣政治分析師塞巴斯蒂安．康丁（SebastianContin Trillo-Figueroa）指出，「海牙方面似乎是迫於無奈才採取行動，但川普的一句話就讓這種無奈消失了」，荷蘭正面臨著法律一致性、政治信譽和產業生存之間的複雜困境。

聞泰科技已公開要求荷蘭政府放棄對安世半導體的控制權。

南華早報的報導還提到，美國放寬限制預計將有利於全球汽車晶片產業，該產業因為安世半導體爭端而面臨不確定性。