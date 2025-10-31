美股早盤／四大指數齊揚！科技大廠財報亮眼 亞馬遜股價暴漲12%

亞馬遜和蘋果上季財報強勁，激勵美股31日早盤四大指數齊揚。本周川習會達成為期一年的貿易休戰協議，也緩解部分投資人對美中全面貿易戰的擔憂。

道瓊工業指數上漲83點，或0.2%，標普500指數漲0.7%，那斯達克指數漲1.5%；費城半導體指數漲1.25%，台積電ADR漲1.24%，輝達漲2.25%。

亞馬遜股價早盤暴漲近12%，受益於其雲端部門（AWS）上季營收成長20%，寫近三年來最大。Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，「在本季AWS成長重新加速、管理層釋出正面評論後，我們認為投資人已對亞馬遜維持AI領先地位的能力，重拾信心」。

蘋果上季營收和獲利雙雙報喜，更預告iPhone 17系列新機有望帶動本季營收預料創下單季歷史最佳表現，股價早盤開高但隨之翻黑，跌0.1%。

其他個股方面，Netflix批准「1拆10」股票分割計畫，並積極尋求收購華納兄弟發現公司旗下製片與串流事業，股價早盤勁揚2.63%。

Payne資本管理高級財富顧問Courtney Garcia表示，「在政府關門期間，我們真的得仔細觀察這些財報，以了解企業與其消費者的表現」，而「我們持續看到正面結果，整體而言是經濟未來發展的好跡象」。

今年10月美股歷經史上部分單日最大跌幅，但標普500本月漲幅仍達2%，那斯達克上漲近4.1%。道瓊工業指數也上漲2.4%，有望在2018年來，首次連六個月收紅。