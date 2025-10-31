快訊

不只翡翠水庫 經濟部3年3次要求盤點水域光電板設置可能

AI泡沫多瘋狂？黃仁勳1張「炸啤照」網上瘋傳 這檔秒成當紅炸子「雞」

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／四大指數齊揚！科技大廠財報亮眼 亞馬遜股價暴漲12%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
亞馬遜和蘋果上季財報強勁，美股31日早盤四大指數齊揚。美聯社
亞馬遜和蘋果上季財報強勁，美股31日早盤四大指數齊揚。美聯社

遜和蘋果上季財報強勁，激勵美股31日早盤四大指數齊揚。本周川習會達成為期一年的貿易休戰協議，也緩解部分投資人對美中全面貿易戰的擔憂。

道瓊工業指數上漲83點，或0.2%，標普500指數漲0.7%，那斯達克指數漲1.5%；費城半導體指數漲1.25%，台積電ADR漲1.24%，輝達漲2.25%。

亞馬遜股價早盤暴漲近12%，受益於其雲端部門（AWS）上季營收成長20%，寫近三年來最大。Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，「在本季AWS成長重新加速、管理層釋出正面評論後，我們認為投資人已對亞馬遜維持AI領先地位的能力，重拾信心」。

蘋果上季營收和獲利雙雙報喜，更預告iPhone 17系列新機有望帶動本季營收預料創下單季歷史最佳表現，股價早盤開高但隨之翻黑，跌0.1%。

其他個股方面，Netflix批准「1拆10」股票分割計畫，並積極尋求收購華納兄弟發現公司旗下製片與串流事業，股價早盤勁揚2.63%。

Payne資本管理高級財富顧問Courtney Garcia表示，「在政府關門期間，我們真的得仔細觀察這些財報，以了解企業與其消費者的表現」，而「我們持續看到正面結果，整體而言是經濟未來發展的好跡象」。

今年10月美股歷經史上部分單日最大跌幅，但標普500本月漲幅仍達2%，那斯達克上漲近4.1%。道瓊工業指數也上漲2.4%，有望在2018年來，首次連六個月收紅。

指數

延伸閱讀

蘋果亞馬遜財報報喜 美股開盤上揚、那指上漲1.5%

亞馬遜等AI巨頭財報佳 台指期夜盤伺機翻紅

亞股走勢不一 蘋果、亞馬遜財報優於預期提振市場

矽谷AI大廠集體倒戈用中國大模型 中AI體系已提升為平行競爭者

相關新聞

AI泡沫多瘋狂？黃仁勳1張「炸啤照」網上瘋傳 這檔秒成當紅炸子「雞」

從單價10萬荷蘭盾的「永恆奧古斯都」鬱金香球莖，到東京皇居坐落的一塊地價值超過整個加州，歷年資產泡沫總是有鮮明意象凸顯投...

美股早盤／四大指數齊揚！科技大廠財報亮眼 亞馬遜股價暴漲12%

亞馬遜和蘋果上季財報強勁，激勵美股31日早盤四大指數齊揚。本周川習會達成為期一年的貿易休戰協議，也緩解部分投資人對美中全...

川習會後 荷蘭面臨放棄安世半導體控制權壓力

美國總統川普昨天會晤中國國家主席習近平後，兩國貿易戰休兵一年，美方暫停實施「出口管制50%穿透性規則」。專家分析，這使荷...

蘋果亞馬遜財報報喜 美股開盤上揚、那指上漲1.5%

蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）昨天盤後公布樂觀的財報和財測，提振投資人情緒，華爾街股市3大指數今天開高，其中...

Nissan攜英國公司擴大AI合作 拚縮短新車研發時程

日產汽車公司（Nissan Motor）和英國軟體業者Monolith今天表示，雙方正針對人工智慧（AI）領域擴大合作，...

駁泡沫說 黃仁勳APEC演說：AI已開始良性循環

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在APEC企業領袖峰會發表演說指出，人工智慧已進入「良性循環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。