快訊

不只翡翠水庫 經濟部3年3次要求盤點水域光電板設置可能

AI泡沫多瘋狂？黃仁勳1張「炸啤照」網上瘋傳 這檔秒成當紅炸子「雞」

蘋果亞馬遜財報報喜 美股開盤上揚、那指上漲1.5%

中央社／ 紐約31日綜合外電報導
蘋果（Apple）盤後公布樂觀的財報和財測，提振投資人情緒。路透
蘋果（Apple）盤後公布樂觀的財報和財測，提振投資人情緒。路透

蘋果（Apple）和亞遜（Amazon）昨天盤後公布樂觀的財報和財測，提振投資人情緒，華爾街股市3大指數今天開高，其中那斯達克指數勁揚1.5%。

路透社報導，美東時間上午9時30分，道瓊工業指數上漲64.86點，或0.13%，開在47586.98點。

標準普爾500指數揚升50.31點，或0.74%，來到6872.65點。

那斯達克綜合指數飆漲356.45點，或1.51%，報23932.36點。

指數 華爾街

延伸閱讀

亞馬遜等AI巨頭財報佳 台指期夜盤伺機翻紅

亞股走勢不一 蘋果、亞馬遜財報優於預期提振市場

脫褲子放屁？iPhone還不能刷卡進機捷 桃捷公司：Apple Pay明年底上線

模擬未來大氣條件　科學家在亞馬遜打造氣候「時光機」

相關新聞

AI泡沫多瘋狂？黃仁勳1張「炸啤照」網上瘋傳 這檔秒成當紅炸子「雞」

從單價10萬荷蘭盾的「永恆奧古斯都」鬱金香球莖，到東京皇居坐落的一塊地價值超過整個加州，歷年資產泡沫總是有鮮明意象凸顯投...

美股早盤／四大指數齊揚！科技大廠財報亮眼 亞馬遜股價暴漲12%

亞馬遜和蘋果上季財報強勁，激勵美股31日早盤四大指數齊揚。本周川習會達成為期一年的貿易休戰協議，也緩解部分投資人對美中全...

川習會後 荷蘭面臨放棄安世半導體控制權壓力

美國總統川普昨天會晤中國國家主席習近平後，兩國貿易戰休兵一年，美方暫停實施「出口管制50%穿透性規則」。專家分析，這使荷...

蘋果亞馬遜財報報喜 美股開盤上揚、那指上漲1.5%

蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）昨天盤後公布樂觀的財報和財測，提振投資人情緒，華爾街股市3大指數今天開高，其中...

Nissan攜英國公司擴大AI合作 拚縮短新車研發時程

日產汽車公司（Nissan Motor）和英國軟體業者Monolith今天表示，雙方正針對人工智慧（AI）領域擴大合作，...

駁泡沫說 黃仁勳APEC演說：AI已開始良性循環

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在APEC企業領袖峰會發表演說指出，人工智慧已進入「良性循環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。