蘋果亞馬遜財報報喜 美股開盤上揚、那指上漲1.5%

蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）昨天盤後公布樂觀的財報和財測，提振投資人情緒，華爾街股市3大指數今天開高，其中那斯達克指數勁揚1.5%。

路透社報導，美東時間上午9時30分，道瓊工業指數上漲64.86點，或0.13%，開在47586.98點。

標準普爾500指數揚升50.31點，或0.74%，來到6872.65點。

那斯達克綜合指數飆漲356.45點，或1.51%，報23932.36點。