蘋果亞馬遜財報報喜 美股開盤上揚、那指上漲1.5%
蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）昨天盤後公布樂觀的財報和財測，提振投資人情緒，華爾街股市3大指數今天開高，其中那斯達克指數勁揚1.5%。
路透社報導，美東時間上午9時30分，道瓊工業指數上漲64.86點，或0.13%，開在47586.98點。
標準普爾500指數揚升50.31點，或0.74%，來到6872.65點。
那斯達克綜合指數飆漲356.45點，或1.51%，報23932.36點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言