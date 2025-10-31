Nissan攜英國公司擴大AI合作 拚縮短新車研發時程

日產汽車公司（Nissan Motor）和英國軟體業者Monolith今天表示，雙方正針對人工智慧（AI）領域擴大合作，日產利用AI減少實體車輛測試次數，力拚縮短新車研發時程。

路透社報導，此次擴大合作是基於Monolith與日產先前成功運用AI，縮短新款電動車Nissan Leaf底盤螺栓栓緊的實際測試時間，該技術也將用於日產未來銷歐洲的其他新車型。

包含Nissan在內傳統汽車製造商正致力將新車研發時程從平均約5年大幅縮短，試圖追趕最快18個月就能推出新車款的中國競爭者。

Nissan歐洲技術中心主管鐸其（Emma Deutsch）告訴路透社：「我們非常清楚中國車廠研發新車的速度，我們必須讓自家車款更快上市。」

受美國和中國銷量下滑影響，Nissan持續裁員和陸續關廠，同時設法改善營運情況。

AI資料中心業者Coreweave本月稍早宣布將會收購Monolith，並協助客戶縮短研發週期。

鐸其指出，日產將Monolith的AI技術套用在1992年Nissan Micra小型掀背車於英國上市以來累積的實體測試數據，把「極為耗時」的底盤螺絲栓緊測試時程從6個月縮短至5個月。她補充說，希望未來能把新車型的測試時間進一步縮短至3個月。

鐸其強調，隨著AI應用在愈來愈多流程，希望將Nissan新車款的整體測試時程縮短20%。