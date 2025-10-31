駁泡沫說 黃仁勳APEC演說：AI已開始良性循環

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在APEC企業領袖峰會發表演說指出，人工智慧已進入「良性循環」，顯示該產業前景看好，將保持增長動能。

美國財經媒體CNBC報導，黃仁勳身穿西裝而非平時慣穿的黑色皮衣，出席亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會（CEO Summit）發表壓軸演說。

他指出，AI模型的大幅改進正帶動更多對這項技術的投資，而這些投資又反過來進一步推動AI模型的提升。他說：「我們現在已經達到了所謂的『良性循環』。」

黃仁勳解釋道：「AI變得更好，更多人使用AI。使用的人愈多，它帶來的利潤就愈高，也促使更多工廠建立，這又能讓我們創造更優秀的AI，進而吸引更多人使用。AI的良性循環已經形成，這也是全球資本支出高速增長的原因。」

黃仁勳此番言論正值大型科技公司投入數以10億美元計的資金建設AI相關基礎設施及服務其最終用戶之際。

今年AI投資預計將大幅增加，Meta、亞馬遜（Amazon）、Alphabet與微軟（Microsoft）已宣布將在AI技術與資料中心建設上合計投入超過3000億美元。根據近期各公司財報，這一趨勢可能延續到2026年，科技巨頭計劃進一步提高投入。

黃仁勳強調，目前AI資本投資熱潮的核心在於獲利能力。

他補充說：「當某項事物具有獲利能力時，你就會想生產更多，就像製造晶片、晶圓或DRAM一樣，如果這些晶片的製造有利可圖，你就會想建立更多工廠來生產更多晶片。」

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）在黃仁勳發表演說後接受CNBC採訪時表示，輝達是「人工智慧革命的基石」。

艾夫斯對所謂「良性循環」的看法是：「需求愈大，就會促使更多AI基礎設施的建設；而需求本身又會帶來更多需求與資本支出。」

運算新時代

黃仁勳指出，隨著AI的發展，我們正進入運算的新時代，「計算堆疊的每一層都在被徹底改變」。

他強調，我們正處於這個新時代10年建設計畫的開端。

黃仁勳解釋道：「AI運行在GPU（圖形處理器）上，而手工編寫的軟體則運行在CPU（中央處理器）上。整個軟體堆疊—從能源需求、晶片、基礎設施，到與系統相關的所有軟體、人工智慧模型以及其上的應用程式—每一層運算架構都已被徹底改變。」

他還說：「想想看，過去60年，電腦產業基本保持不變；現在，隨著AI與加速運算的興起，計算堆疊的每一層都在改變。過去我們所創造的所有電腦，可能價值1兆美元甚至更多，都需要轉型，移至新的運算平台。」

黃仁勳描繪了未來願景：AI將能夠「真正運作」，而不只是作為工具使用。他以全自動化製造工廠的興起為例，指出AI預計將重塑全球總值達100兆美元的各行各業。