歐元區10月通膨年增率降至2.1% 能源食品價格漲幅放緩

中央社／ 布魯塞爾31日綜合外電報導

歐盟統計局（Eurostat）今天公布的初值數據顯示，歐元區（Eurozone）10月通膨年增率預估降至2.1%，歸功於能源價格跌勢加劇，以及食品與飲料價格漲幅放緩。

歐元區10月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，低於9月的2.2%，更加接近歐洲中央銀行（ECB）設下的2%通膨率目標，並且符合彭博（Bloomberg News）與財經數據供應商慧甚（FactSet）分析師估計。

