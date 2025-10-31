歐元區10月通膨年增率降至2.1% 能源食品價格漲幅放緩
歐盟統計局（Eurostat）今天公布的初值數據顯示，歐元區（Eurozone）10月通膨年增率預估降至2.1%，歸功於能源價格跌勢加劇，以及食品與飲料價格漲幅放緩。
歐元區10月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，低於9月的2.2%，更加接近歐洲中央銀行（ECB）設下的2%通膨率目標，並且符合彭博（Bloomberg News）與財經數據供應商慧甚（FactSet）分析師估計。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言