歐洲央行：歐元區營運狀況改善 AI產業成長迅速

歐洲中央銀行（ECB）今天公布的非金融企業調查顯示，歐元區企業營運狀況略有改善，但這仍僅反映出溫和的成長，儘管某些產業如人工智慧（AI）等行業正迅速發展。

路透社報導，歐洲央行昨天維持利率於2%不動，並表示經濟前景仍符合先前緩步但穩健成長的預期，儘管受到關稅逆風，但內需消費具有支撐作用。

歐洲央行說：「許多企業積極投資數位基礎建設，帶動軟體與資料庫的需求大幅成長，尤其以雲端解決方案及人工智慧最為明顯。」

企業指出，這些投資以金融業與公部門最為顯著，而人工智慧應用的增加，也開始衝擊傳統顧問公司的商業模式。

另一方面，製造業仍持續面臨困境。ECB說：「製造業產出仍受關稅、不確定性與競爭力挑戰，以及消費性產品需求成長偏弱等因素拖累，短期內改善的空間有限。」

ECB還說，然而營建業則逐漸出現轉機。企業表示，成長態勢良好或合理，尤其在旅遊和住宿的消費支出，以及攸關於軟體、數據解決方案與人工智慧的投資。