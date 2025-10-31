亞股走勢不一 蘋果、亞馬遜財報優於預期提振市場

亞洲主要股市今天走勢分歧，中國股市下跌，日本與韓國股市則是收高。美國科技巨擘蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）公布優於預期的財報，對市場帶來提振。

法新社報導，投資人對人工智慧（AI）前景的信心帶動全球股市上漲，也推升AI晶片大廠輝達（Nvidia）股價走高，成為全球首家市值達5兆美元的企業。

此外，美中兩國同意緩和貿易戰、撤回部分懲罰性措施，進一步提振市場樂觀情緒。但美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）前一天的談話，對12月再度降息投下陰影。

華爾街3大指數前一個交易日收跌，其中以科技股為主的那斯達克指數跌幅最大，達1.6%。

蘋果在美股收盤後公布最新財報，季度營收優於市場預期，主要因iPhone與服務業務表現強勁。亞馬遜也公布優於預期的獲利，拜雲端運算需求大增之賜。

東京股市今天收漲逾2%，首爾股市上揚0.5%，日韓股市皆創歷史新高。威靈頓股市收漲，雪梨股市近乎持平。

至於其他亞股，香港、上海、台北和新加坡股市都收跌。