路透：安世半導體對中國廠停供晶圓 恐加劇車用晶片短缺

中國聞泰科技的荷蘭子公司安世半導體（Nexperia）向客戶寄發的信件指出，公司已暫停向其中國組裝廠供應晶圓；此舉可能加劇令全球各車廠擔憂的車用晶片供應短缺問題。

路透社看到的信件表示，安世半導體已於本月26日暫停向其中國廣東省東莞廠供應晶圓，並稱原因在於「當地管理階層近日未履行合約約定的付款條款」。信件日期標為29日，並由公司臨時執行長蒂爾格（Stefan Tilger）署名。

荷蘭政府於9月30日凍結中國聞泰科技（Wingtech）對安世半導體的控制權1年，理由是擔憂關鍵技術可能被轉移至母公司聞泰科技，荷中兩國因此打起安世半導體主導權大戰。

雖然安世半導體大多數晶片是在歐洲生產，但約70%是在中國封裝後才分銷。這些晶片被廣泛用於汽車及消費性電子產品。

中國商務部本月4日禁止安世半導體自中國出口晶片後，車用晶片供應吃緊問題加劇，令整體汽車製造業受到威脅。

這封信提到：「儘管我們向來在商業可行的情況下盡量維持出貨，如今讓我們的前端製程廠區繼續保持現行供應，已不再合理。」

「除非充分履行合約義務，否則我們不會向（中國）工廠恢復晶圓供應。安世半導體正研擬替代方案，以確保持續向客戶出貨。」

安世半導體還補充道，這項決定不代表公司有意撤離東莞廠或整個中國市場，且公司仍致力尋找解決方案。

安世半導體、安世半導體中國（Nexperia China）和聞泰科技目前均未回應路透社的置評請求。