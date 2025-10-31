快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

路透：安世半導體對中國廠停供晶圓 恐加劇車用晶片短缺

中央社／ 北京/台北31日綜合外電報導
安世半導體已於本月26日暫停向其中國廣東省東莞廠供應晶圓。路透社
安世半導體已於本月26日暫停向其中國廣東省東莞廠供應晶圓。路透社

中國聞泰科技的荷蘭子公司安世半導體（Nexperia）向客戶寄發的信件指出，公司已暫停向其中國組裝廠供應晶圓；此舉可能加劇令全球各車廠擔憂的車用晶片供應短缺問題。

路透社看到的信件表示，安世半導體已於本月26日暫停向其中國廣東省東莞廠供應晶圓，並稱原因在於「當地管理階層近日未履行合約約定的付款條款」。信件日期標為29日，並由公司臨時執行長蒂爾格（Stefan Tilger）署名。

荷蘭政府於9月30日凍結中國聞泰科技（Wingtech）對安世半導體的控制權1年，理由是擔憂關鍵技術可能被轉移至母公司聞泰科技，荷中兩國因此打起安世半導體主導權大戰。

雖然安世半導體大多數晶片是在歐洲生產，但約70%是在中國封裝後才分銷。這些晶片被廣泛用於汽車及消費性電子產品。

中國商務部本月4日禁止安世半導體自中國出口晶片後，車用晶片供應吃緊問題加劇，令整體汽車製造業受到威脅。

這封信提到：「儘管我們向來在商業可行的情況下盡量維持出貨，如今讓我們的前端製程廠區繼續保持現行供應，已不再合理。」

「除非充分履行合約義務，否則我們不會向（中國）工廠恢復晶圓供應。安世半導體正研擬替代方案，以確保持續向客戶出貨。」

安世半導體還補充道，這項決定不代表公司有意撤離東莞廠或整個中國市場，且公司仍致力尋找解決方案。

安世半導體、安世半導體中國（Nexperia China）和聞泰科技目前均未回應路透社的置評請求。

半導體 荷蘭 車用晶片

延伸閱讀

德商休斯微竹北新廠啟用 擴大台灣半導體群聚效應

三星晶片第3季獲利暴增79% 遠超預期 HBM3E 出貨追上SK海力士

中砂、昇陽半 四檔靚

路透：OpenAI為IPO鋪路 公司估值上看1兆美元

相關新聞

黃仁勳大啖韓式炸雞再發點石成金威力 韓雞肉概念股全面飆漲

高人氣的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所到之處無不引發騷動，還能點石成金。他昨天晚上在南韓吃了韓式炸雞晚餐，甚至帶動南...

亞股走勢不一 蘋果、亞馬遜財報優於預期提振市場

亞洲主要股市今天走勢分歧，中國股市下跌，日本與韓國股市則是收高。美國科技巨擘蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）公...

路透：安世半導體對中國廠停供晶圓 恐加劇車用晶片短缺

中國聞泰科技的荷蘭子公司安世半導體（Nexperia）向客戶寄發的信件指出，公司已暫停向其中國組裝廠供應晶圓；此舉可能加...

宣布供南韓多達26萬個GPU後受訪 黃仁勳大談南韓獨特性

輝達執行長黃仁勳31日於南韓亞太經合會（APEC）峰會場邊接受記者採訪。黃仁勳談及與南韓政府及三星、SK集團、現代汽車集...

黃仁勳：希望Blackwell晶片能銷往中國 但目前無具體計畫

輝達執行長黃仁勳31日參加南韓亞太經合會（APEC）企業領袖峰會，並發表演說。彭博報導，黃仁勳登場前向媒體表示，他希望將...

美科技股財報激勵 日經收盤勁揚逾千點

日本股市今天收高，日經225指數勁揚逾千點，主因日立製作所及科樂美集團等國內企業及美國亞馬遜（Amazon）和蘋果公司（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。