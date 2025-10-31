宣布供南韓多達26萬個GPU後受訪 黃仁勳大談南韓獨特性

輝達執行長黃仁勳31日於南韓亞太經合會（APEC）峰會場邊接受記者採訪。黃仁勳談及與南韓政府及三星、SK集團、現代汽車集團和NAVER Cloud等大企業合作，在南韓部署多達26萬顆GPU。韓聯社報導，他表示，在美國關稅政策引發擔憂之際，他對於和美國做生意的南韓企業有信心，認為他們會找到方法「再度蓬勃發展」。

黃仁勳在APEC峰會場邊對記者表示：「我認為不論關稅如何，只要它在一段時間內保持穩定，我們就能克服困難。而且我對於南韓企業相當有信心，認為他們會『相當靈活』，我們會找到方法再度蓬勃發展。」

此外，現代汽車、輝達及南韓政府簽署了一份三方諒解備忘錄（MOU），投資一項由國家主導的計畫，建造一個國家人工智慧叢集，這項計畫需要約30億美元（約台幣922億元）。計畫包括建造現代汽車實體人工智慧應用中心、輝達人工智慧科技中心及相關實體人工智慧數據中心。

黃仁勳表示：「我認為南韓在實體人工智慧和機器人領域擁有非常重大的機會，因為南韓擁有專業知識和科技。南韓也有市場，可以建造機器人，也可以在工廠使用機器人。」

黃仁勳還強調，「世界上很少有國家」既有專業知識又有科技去建造並使用機器人，「南韓非常獨特，所以我對此感到興奮」。