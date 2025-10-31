授權協議談判破局 迪士尼多個頻道下架YouTube TV

快訊

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

迪士尼公司（Walt Disney）因授權協議談判破局，旗下多個頻道已從Google付費電視平台YouTube TV下架，對此雙方昨天深夜各自別發表聲明。

路透社報導，受影響的迪士尼頻道網絡包含體育頻道ESPN、美國廣播公司（ABC）、FX頻道、國家地理（National Geographic）、國家地理野生頻道（National Geographic Wild）、迪士尼頻道（DisneyChannel）、ABC新聞直播以及其他頻道。

一名消息人士告訴路透社，迪士尼旗下頻道在合約到期前就已從YouTube TV下架。YouTube TV昨夜11時16分在社群媒體X平台發布這項聲明，原先的協議預計昨天午夜到期。

YouTube TV現為美國最大付費電視平台之一，今年來持續與一些揚言撤下自家頻道的企業進行多次談判。

訂戶數超過1000萬的YouTube TV指出，迪士尼提出的條款將使自家訂戶面臨漲價，同時讓迪士尼旗下像是Hulu + Live TV等電視直播服務受惠。迪士尼則指控YouTube TV不願意支付合理價格。

YouTube TV在X發文說：「我方與迪士尼的合約已到期，不接受任何損害訂戶權益、獨厚迪士尼電視產品的條款。」

迪士尼發言人發表聲明說，公司致力於盡快談妥解決方案，同時指出「市值高達3兆美元的Google正利用市場主導地位消滅競爭，且出價低於我們和其他頻道節目供應商已談妥的行業標準條款。」

迪士尼本月初歷經一段艱辛的談判後，與美國有線電視業巨擘康卡斯特公司（Comcast Corp.）旗下的國家廣播環球集團（NBCUniversal）達成協議，得以續播「週日夜美式足球」（Sunday Night Football）和「美國達人秀」（America's Got Talent）等節目。

