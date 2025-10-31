黃仁勳：希望Blackwell晶片能銷往中國 但目前無具體計畫

輝達執行長黃仁勳31日參加南韓亞太經合會（APEC）企業領袖峰會，並發表演說。彭博報導，黃仁勳登場前向媒體表示，他希望將輝達的Blackwell晶片銷往中國，但目前還沒有具體計畫。

美國總統川普30日與中國國家主席習近平在釜山舉行峰會，隨後搭乘空軍一號返美。他在機上簡報時透露，他與習近平談及輝達晶片出口問題，並將與黃仁勳進一步溝通，但未涉及最先進的Blackwell。川普說：「這是中國與輝達之間的事，我們只是仲裁者。」

黃仁勳今天表示，仍希望將輝達Blackwell晶片銷往中國，但目前還沒有具體計畫。黃仁勳說，他與中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌會晤時，雙方並未討論晶片銷售事宜。

黃仁勳隨後在企業領袖峰會發表演說，開場笑稱前一晚與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣吃的炸雞「非常美味」。他提到自己與朋友一起享用韓國著名的「炸雞配啤酒（Chimaek）」，稱這是「體驗韓國文化的最佳方式」。

黃仁勳讚揚南韓主辦這場「具有歷史意義」的APEC，並表示韓國的團結精神與科技領導力展現了全球影響力。他指出，電腦產業正經歷由AI推動的根本轉型，形容這是數十年來最重要的平台變革。

黃仁勳也提到輝達與南韓長期的合作關係，回顧公司在25年前將GeForce推向市場，協助開創電玩與電競產業。他表示，如今輝達的技術已廣泛應用於全球各行各業。