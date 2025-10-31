英特爾傳有意收購這家AI晶片新創公司 陳立武相當熟悉

彭博資訊引述未具名知情人士報導，英特爾（Intel）正在與人工智慧（AI）晶片新創公司SambaNova Systems進行初步收購談判。

消息來源透露，英特爾目前正與SambaNova討論可能的收購條件。SambaNova一直與銀行合作，評估潛在買家的興趣。

據了解，這宗交易的收購價格可能低於SambaNova在2021年募資時達到的50億美元估值。

知情人士說，收購談判目前仍處於早期階段，尚不確定雙方最終是否會達成協議，也不排除可能出現其他買家的情況。

SambaNova發言人只強調，公司「一向會評估符合其使命與利害關係人的策略機會」，但拒絕進一步評論。英特爾的代表也拒絕置評。

科技新聞網站The Information先前曾經報導，SambaNova正在尋求出售的機會。

SambaNova由史丹佛大學多位教授在2017年創立，公司專門設計客製化AI晶片，與輝達（Nvidia ）的產品競爭。

對英特爾而言，若成功收購SambaNova，等於納入一家執行長陳立武熟悉的公司。陳立武曾任 SambaNova的執行董事長，在加入英特爾後則改任董事長。陳立武的創投公司華登國際（Walden International）是SambaNova的創始投資者之一，2018年領導過公司的5,600萬美元A輪募資。

軟銀（SoftBank ）則在2021年主導SambaNova的一輪6.76 億美元募資，當時SambaNova的估值為50億美元。

那輪募資之後沒多久，隨著ChatGPT推出與生成式AI興起，AI處理器市場迅速擴張。訓練大型AI模型的晶片市場被輝達稱霸後，SambaNova將重心轉向推理領域，或是已訓練完成的AI模型的系統。公司今年4 月裁減了大約15% 的員工。