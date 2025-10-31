輝達宣布攜手三星、現代和SK集團 助南韓打造主權AI體系

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳（右）周四晚上三星電子會長李在鎔（左）、現代汽車會長鄭義宣在連鎖餐廳「Kkanbu炸雞」共飲啤酒，當場送了禮物給兩人。路透

輝達（NVIDIA）宣布和三星電子、現代汽車、SK集團達成重大合作協議，將提供超過26萬顆加速運算晶片，以利啟動南韓的AI建置計畫。

輝達執行長黃仁勳周五出席南韓舉行的亞太經合會（APEC）企業高峰會，他此行是他延續走訪全球推廣AI運算應用並擴大自家產品需求的一環。這項合作可望進一步鞏固輝達在南韓這個科技產業重鎮的地位。

根據科學技術情報通訊部居中協調的協議內容，南韓政府將打造一座由官方掌控的「主權AI」運算基礎設施，並在資料中心布建超過5萬顆輝達最新AI加速運算晶片，涵蓋國家AI運算中心及Kakao、Naver、NHN Cloud等企業所屬設施。

三星電子將興建一座搭載超過5萬顆輝達晶片的「AI工廠」。現代汽車則承諾採用相同數量、基於輝達Blackwell架構的處理器，用於開發AI模型並推進智慧製造和自駕技術。

至於旗下擁有SK電信（SK Telecom）和SK海力士的SK集團，將部署輝達RTX Pro 6000 Blackwell伺服器晶片，建置亞洲首座「工業AI雲端」平台，支援機器人技術及其他實體應用。

AI熱潮推動輝達（Nvidia）過去兩年銷售和市值雙雙飆升，本周市值突破5兆美元，成為史上首家達到此規模的企業。

外界另關注的重點在於，輝達能否將最新的Blackwell圖形處理器（GPU）銷往中國大陸。美國目前仍限制相關技術出口。雖然美國總統川普表示願意和中方討論此議題，但他本周和大陸國家主席習近平會面時並未提及這一款晶片。

