日銀升息箭在弦上！最快12月行動 但日圓再走貶 央行恐被迫提前出手

路透報導，市場普遍認為，日本央行距離下次升息僅一步之遙，但日銀周四仍跌至近九個月低點。

日銀周四雖然維持利率在0.5%不變，但總裁植田和男語氣轉鷹，指出「基準情境實現的可能性已提高」。這是他過去用來暗示升息在即的措辭。決策委員會同日上修今年經濟成長預測，維持對復甦前景的樂觀評估，摩根士丹利MUFG、滙豐等機構據此預測最快可能12月升息。

摩根士丹利MUFG證券首席經濟學家山口毅表示，植田的談話釋出多項升息訊號，「如果美國經濟或市場不出現重大衝擊，短期內升息機率明顯升高。植田提到「明年春鬥初期的薪資動能」將是觸發升息的關鍵，顯示央行不太可能等到春鬥結果出爐才行動。

滙豐亞洲首席經濟學家范力民（Frederic Neumann）也指出，除了日本央行內部的鷹派陣營正在成形，「外部也出現推動緊縮的聲音」。他指的是，美國財長貝森特日前呼籲日相高市早苗應允許央行升息，以防日圓過度貶值。

部分分析師則認為，日本央行可能選擇較穩健作法，延後至1月22至23日會議再升息，屆時大型製造商的薪資方案將更明朗，央行也能在會後季度報告中更充分說明升息理由。

前日本央行高層、現任高盛日本董事總經理大谷明表示，「目前不認為12月升息機率高，但若日圓貶勢加速，通膨風險上升，可能時間可能提前」。

儘管植田發表偏鷹談話，日圓兌美元匯價周五仍貶0.18%，報153.85，創近九個月最低。周五公布的東京核心CPI顯示，10月物價再度上揚，仍高於央行2%的目標。