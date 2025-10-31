避險基金押注日圓兌美元年底最低貶至160

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
彭博資訊報導，避險基金正在押注日圓兌美元匯率今年底前貶值至160日圓兌1美元，主要因為美國聯準會（Fed）與日本銀行（央行）在利率政策的立場變化。

押注日圓貶值、亦即美元兌日圓走強即可獲利的看漲期權交易，在周四（30日）激增。根據美國證券集中保管結算公司（DTCC）數據，名目價值1.5億美元或以上的看漲期權交易量，是看跌期權的六倍。看跌期權則是在美元下跌、日圓升值時獲利。

美元兌日圓匯率周四升至2月以來的最高水準。這一天日銀維持基準利率不變，且未太過暗示何時可能再次升息。交易員目前認為，12月升息25個基點（1碼）的可能性約為45%，普遍預期要到明年3月或4月才會升息。相較之下，美國聯準會周三再降息1碼，但Fed主席鮑爾提醒，不保證12月會再次降息。

野村駐倫敦的資深外匯選擇權交易員Sagar Sambrani表示，美日央行立場不同，導致宏觀避險基金認定美元兌日圓匯率或將在一個月內滑向157，且在年底前達到158至160。

歐洲最大資產管理公司之一Amundi也認為，如果日圓兌美元貶破155關卡，有可能下探至160日圓兌1美元區間。

彭博分析師指出，拖累日圓匯價的最大因素是實質利率為負，日銀本周沒有做任何事來處理這個問題。只是口頭說說，無法支撐日圓太久。

日本財務大臣片山皋月今（31）日上午針對近期日圓下跌表示，政府將會以高度急迫感監看匯率變動，包括投機性的行為。她的談話讓日圓兌美元匯率在台北時間中午微幅反彈0.08%，報154.01日圓兌1美元。

黃仁勳大啖韓式炸雞再發點石成金威力 韓雞肉概念股全面飆漲

高人氣的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所到之處無不引發騷動，還能點石成金。他昨天晚上在南韓吃了韓式炸雞晚餐，甚至帶動南...

AI熱潮推升亞洲股市 集中化風險升溫 被動型基金被迫追高科技股

人工智慧（AI）熱潮帶動亞洲股市今年表現領先全球，但同時改變了市場結構，基金經理人也被迫跟著調整。

印度外交部證實 已有印度公司獲進口大陸稀土許可

大陸稀土管制引起很多國家關注，川習會也是議題之一，而印度則表示，一些印度公司已經獲得進口中國大陸稀土磁體的許可證。

輝達傳擬砸10億美元入股Poolside 這家AI公司估值飆至120億美元

彭博引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）計劃對人工智慧（AI）新創公司Poolside投資多達10億美元，Poolsi...

蘋果不跟牌！採資本節約戰法 避開同業AI燒錢賽局

雖然多數大型科技公司爭相為其AI野心興建巨型資料中心，蘋果（Apple）選擇了更謹慎的路線。

