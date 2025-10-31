印度外交部證實 已有印度公司獲進口大陸稀土許可

大陸稀土管制引起很多國家關注，川習會也是議題之一，而印度則表示，一些印度公司已經獲得進口中國大陸稀土磁體的許可證。

據今日俄羅斯（RT）報導，10月30日，印度外交部發言人蘭迪爾．賈伊斯瓦爾（Randhir Jaiswal）在例行記者會上確認，一些印度公司已經獲得進口中國┬阿陸稀土磁體的許可證。

賈伊斯瓦爾對表示，「至於中美之間最近的會談以及相關政策的放鬆將如何影響我們的領域，我稍後會再回復您。我們尚未對此進行研究。我對其中的技術細節並不了解，但我們會儘快回復您。但我可以確認，印度公司已獲得進口許可證」。

稍早印度快報（The Indian Express）報導，包括DE Diamond、日立（Hitachi）和Continental India在內，有多達四家印度公司已獲得有條件進口中國大陸稀土磁鐵的許可。這是自北京4月初對這類磁鐵出口實施嚴格管制以來，首批獲准進口的稀土磁鐵。

這些許可是由部分向印度汽車業供應設備的公司的印度分公司獲得的，這些許可受到出口管制和其他許多條件的約束。業內人士指出，這些許可是有條件的，並非所有申請都能獲得批准。

印度汽車業一位高層先前曾指，進口商必須向其大陸供應商承諾，從大陸採購的稀土磁體僅用於汽車製造，不得用於國防或軍事用途。這些要求和承諾也必須先經過印度多個政府部門的審批，才能轉交給大陸當局，「讓整個流程更加繁瑣的是，中方也開始堅持要求當地政府為進口商出具擔保。就我們而言，這需要印度商工部外貿總局（DGFT）分別對每個進口商進行擔保。此外，我們還需向中國大使館申請單獨的授權」。

今年8月31日，大陸領導人習近平在天津會晤出席上合峰會的印度總理莫迪，當時習近平強調做睦鄰友好的朋友、相互成就的伙伴，實現「龍象共舞」，應當是中印雙方的正確選擇，印方當時則指出，雙方領導人「強調需要從政治和戰略方向著手，擴大雙邊貿易和投資關係，以減少貿易逆差」。莫迪還與中共政治局常委蔡奇會晤。

目前大陸與印度的直航已經在10月底重啟、並且稍早有旅遊簽證恢復、雙方也甫於10月25日舉行邊境西段第23輪將軍級會談，據大陸國防部消息，雙方就中印邊境西段管控問題進行了積極深入溝通，同意以兩國領導人重要共識為指引，繼續通過軍事和外交渠道保持溝通對話，共同維護好中印邊境地區和平安寧。