快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

李在明：全球經濟秩序劇變 亞太處於關鍵轉折點

中央社／ 慶州31日綜合外電報導

韓國總統李在明今天在慶州主持領袖峰會時表示，亞太地區正處於全球經濟秩序快速變化的關鍵轉折點。

路透社報導，中國國家主席習近平與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天出席亞太經濟合作會議（APEC）年度峰會，此會議是由21個成員所組成的非約束性論壇。

亞太經濟合作組織成員占全球貿易額50%，占國內生產毛額61%。在今年峰會召開前，習近平與美國總統川普高調會晤，目的在尋求貿易休戰。

李在明表示：「我們顯然不可能永遠站在同一陣線，但我們必須攜手合作，實現共同繁榮。」

李在明補充說：「隨著自由貿易秩序劇烈變化，全球經濟不確定性加深，貿易與投資的動能減弱。」

他指出，亞太經濟合作組織成員間的合作是面對當前經濟挑戰的「明確解決方案」。

李在明 峰會

延伸閱讀

黃仁勳大啖韓式炸雞再發點石成金威力 韓雞肉概念股全面飆漲

林信義現身APEC領袖代表歡迎式 韓轉播畫面秀中華民國國旗

韓媒：周三「川李會」後 川普回飯店大啖起司漢堡…番茄醬擠好擠滿

贈川普金冠、金箔高球 亞洲領袖「金禮」策略似奏效

相關新聞

黃仁勳大啖韓式炸雞再發點石成金威力 韓雞肉概念股全面飆漲

高人氣的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所到之處無不引發騷動，還能點石成金。他昨天晚上在南韓吃了韓式炸雞晚餐，甚至帶動南...

AI熱潮推升亞洲股市 集中化風險升溫 被動型基金被迫追高科技股

人工智慧（AI）熱潮帶動亞洲股市今年表現領先全球，但同時改變了市場結構，基金經理人也被迫跟著調整。

避險基金押注日圓兌美元年底最低貶至160

彭博資訊報導，避險基金正在押注日圓兌美元匯率今年底前貶值至160日圓兌1美元，主要因為美國聯準會（Fed）與日本銀行（央...

印度外交部證實 已有印度公司獲進口大陸稀土許可

大陸稀土管制引起很多國家關注，川習會也是議題之一，而印度則表示，一些印度公司已經獲得進口中國大陸稀土磁體的許可證。

輝達傳擬砸10億美元入股Poolside 這家AI公司估值飆至120億美元

彭博引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）計劃對人工智慧（AI）新創公司Poolside投資多達10億美元，Poolsi...

蘋果不跟牌！採資本節約戰法 避開同業AI燒錢賽局

雖然多數大型科技公司爭相為其AI野心興建巨型資料中心，蘋果（Apple）選擇了更謹慎的路線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。