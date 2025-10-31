李在明：全球經濟秩序劇變 亞太處於關鍵轉折點

韓國總統李在明今天在慶州主持領袖峰會時表示，亞太地區正處於全球經濟秩序快速變化的關鍵轉折點。

路透社報導，中國國家主席習近平與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天出席亞太經濟合作會議（APEC）年度峰會，此會議是由21個成員所組成的非約束性論壇。

亞太經濟合作組織成員占全球貿易額50%，占國內生產毛額61%。在今年峰會召開前，習近平與美國總統川普高調會晤，目的在尋求貿易休戰。

李在明表示：「我們顯然不可能永遠站在同一陣線，但我們必須攜手合作，實現共同繁榮。」

李在明補充說：「隨著自由貿易秩序劇烈變化，全球經濟不確定性加深，貿易與投資的動能減弱。」

他指出，亞太經濟合作組織成員間的合作是面對當前經濟挑戰的「明確解決方案」。