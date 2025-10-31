李在明：全球經濟秩序劇變 亞太處於關鍵轉折點
韓國總統李在明今天在慶州主持領袖峰會時表示，亞太地區正處於全球經濟秩序快速變化的關鍵轉折點。
路透社報導，中國國家主席習近平與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天出席亞太經濟合作會議（APEC）年度峰會，此會議是由21個成員所組成的非約束性論壇。
亞太經濟合作組織成員占全球貿易額50%，占國內生產毛額61%。在今年峰會召開前，習近平與美國總統川普高調會晤，目的在尋求貿易休戰。
李在明表示：「我們顯然不可能永遠站在同一陣線，但我們必須攜手合作，實現共同繁榮。」
李在明補充說：「隨著自由貿易秩序劇烈變化，全球經濟不確定性加深，貿易與投資的動能減弱。」
他指出，亞太經濟合作組織成員間的合作是面對當前經濟挑戰的「明確解決方案」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言