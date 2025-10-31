輝達傳擬砸10億美元入股Poolside 這家AI公司估值飆至120億美元

彭博引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）計劃對人工智慧（AI）新創公司Poolside投資多達10億美元，Poolside估值也將因此翻漲三倍。

Poolside目前正洽談以120億美元（不含新募資金）估值募資20億美元，其中輝達的投資尚未對外公布，初步金額約5億美元，若Poolside達成募資目標，投資額可能增至10億美元。

Poolside最新一輪募資的估值遠高於去年募資時的30億美元，可見投資人對這家一年前才推出頭一款產品的AI新創寄予厚望。

Poolside在美國和巴黎設有辦公室，主力產品著重於編寫程式自動化，目標客戶包括政府和國防單位。不過，Poolside也表示，長期目標是打造具廣泛應用性的通用人工智慧（AGI）。

所謂通用人工智慧（Artificial General Intelligence, AGI），是一種更強大、仍屬假想階段的AI，理論上能在諸多領域超越人類。

這項投資顯然配合了Poolside積極擴建基礎設施的計畫。該公司本月宣布將和CoreWeave合作，在美國德州興建資料中心，這是所謂「Horizon計畫」的一環。這座設施預計具備2GW（百萬瓩）算力，相當於可供約150萬戶家庭用電。

Poolside由前GitHub高層華納（Jason Warner）和康特（Eiso Kant）於2023年創立，是近來少數幾家高速成長、受到輝達關注的AI新創公司。根據PitchBook資料，截至10月中，輝達今年已投資59家AI新創公司，超越去年全年總數。輝達近期還入股AI搜尋引擎Perplexity AI，以及人形機器人公司Figure AI等。