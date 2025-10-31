亞馬遜裁1.4萬人 執行長：為企業文化 無關錢與AI

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）針對公司裁員1萬4000人的原因作出解釋：這不是為了財務，也不是因為工智慧（AI），而是為了「文化」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，賈西今天在財報電話會議上回答分析師提問時表示：「本週宣布的裁員行動，與財務並無太大關聯，甚至目前來說，也不是因為AI所致，而是企業文化問題。」

亞馬遜（Amazon）第3季營收年增13%，達1800億美元；而雲端部門第3季營收更是大幅成長20%，創近3年來新高 。

賈西解釋，近年來隨著亞馬遜不斷增加員工人數、辦公地點和業務線，「最終你會發現人數遠超過以往，層級也越來越多…有時就在不知不覺中，你會削弱那些真正做事的人的歸屬感。」

根據呈報給美國證券管理委員會（SEC）的資料，亞馬遜員工人數在2021年達尖峰，超過160萬人；去年底約150萬人。

他說：「這可能導致領導團隊效率下降...我們努力地要像全球最大的新創公司那般運營，這意味著要精簡層級。」

儘管亞馬遜本週曾表示，裁員更多是為了保持「敏捷性」，以迎接未來AI帶來的效率提升，但這波裁員仍引發疑慮，擔心AI將會取代人力。