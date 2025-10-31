蘋果不跟牌！採資本節約戰法 避開同業AI燒錢賽局

雖然多數大型科技公司爭相為其AI野心興建巨型資料中心，蘋果（Apple）選擇了更謹慎的路線。

蘋果財務長帕雷克（Kevan Parekh）在財報後電話會議上表示，與其盲目搶購AI晶片，蘋果更傾向向外部合作夥伴租用算力。當蘋果為AI軟體建置伺服器，不用輝達（Nvidia）或超微（AMD）產品，而是採用自研晶片來驅動其Private Cloud Compute（私有雲運算）服務。

科技公司在本周密集公布財報，Alphabet、微軟與Meta周三公布財報，亞馬遜周四接棒上場，全都表示將增加資本支出，以確保開發次世代AI所需的運算能力。但壓軸的蘋果別樹一幟。

Alphabet預估今年資本支出約920億美元；微軟截至9月底的上季支出349億美元，預期2026年度將再增加。Meta執行長祖克柏為明年大約710億美元AI晶片與其他開支辯護後股價重挫。亞馬遜則將2025年資本支出預測上調6%至1,250億美元。相較之下，蘋果的支出微乎其微。

9月底的2025會計年度，蘋果資本支出僅127.2億美元，但仍較去年成長35%。帕雷克表示公司預期將持續增加，FactSet數據顯示分析師預估今年可達143億美元。

帕雷克補充說：「2025年我們的資本支出部分來自自有資料中心的Private Cloud Compute建設。」本月稍早，蘋果宣布已開始從德州休士頓的工廠出貨這些伺服器。

去年，蘋果推出「Apple Intelligence」——一套運行於自家晶片上的AI工具，能摘要通知、生成圖像（如新表情符號），並可將複雜問題交由OpenAI的ChatGPT處理。

不過，「Apple Intelligence」評價兩極，其中主打功能之一、強化版Siri助理在今年5月被延後至2026年推出。蘋果周四表示，改良版Siri仍預計明年上市。

然而，蘋果在AI策略上採取不同路徑，至今尚未對硬體銷售造成負面影響。執行長庫克（Tim Cook）告訴CNBC記者，iPhone 17系列的消費者反應「熱烈破表」，公司預期12月季度整體銷售將成長10%至12%。多位高層在電話會議上亦盛讚新機受歡迎程度。

庫克強調，AI功能如Apple Intelligence確實已成為消費者購機的考量因素之一，「我們非常看好它在未來會變得更重要。」

蘋果的「混合模式」意味著部分AI運算支出被列為營運費用而非資本支出。分析師指出，蘋果過去一年營運費用上升11%，達159.1億美元。帕雷克表示：「我們正在增加AI投資，同時持續投入產品研發。營運費用的大部分增幅都來自研發支出。」