快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta大手筆發債300億美元吸引創紀錄買氣 與股價崩跌形成截然對比

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Meta在股票和債券市場的反應不同，反映兩種投資人關注焦點不一。路透
Meta在股票和債券市場的反應不同，反映兩種投資人關注焦點不一。路透

Meta計劃透過發行300億美元的公司債籌資，支應暴增的人工智慧（AI）支出。這次發債吸引破紀錄的強勁買氣，與Meta周四股價重挫形成強烈對比。

Meta此次發行公司債是美國2023年以來投資級債中規模最大的一筆，吸引創歷史新高1,250億美元的認購資金。同日，Meta股價重挫最多11%，因周三公布財報後，投資人因公司繼續計劃投入鉅資而卻步。

Meta執行長祖克柏表示，Meta未來十年將投入數千億美元建設資料中心和其他AI基礎設施，目標是實現具人類水準的AI能力，並將之整合進臉書和IG等產品。Meta周三也表示，今年資本支出將高達720億美元，明年成長速度將更快。

部分支出將仰賴舉債籌資，美國公司債投資人顯然也仍樂於借錢給Meta。

市場對Meta新債需求如此強勁，原因之一在於投資人已連續25周湧入短期和中期投資級債基金，希望在殖利率進一步下滑之前鎖定債息。據LSEG Lipper統計，這是四年來最長的一波資金流入潮。同時，今年多數公司債發行主要用於舊債再融資，而非新增舉債。

DoubleLine Capital全球已開發市場信貸主管柯恩（Robert Cohen）表示，這讓投資人對新債發行求之若渴。他說：「AI融資熱潮的時機再好不過，只要結構設計得當，資本市場樂意提供資金。」

股票和債券市場的反應不同，反映關注焦點不一。Meta股價崩跌，是因公司在財報中提到第3季因美國減稅政策而認列約159億美元的一次性非現金支出。不過，盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）表示，這項帳面損失不足以影響Meta的信用評等。

不過，Meta 上季營運活動現金流量多達300億美元。索斯尼克說，對債券投資人而言，他們更關心能否準時拿回本金和利息，因此Meta周四的發債案「相當具吸引力」。

甲骨文（Oracle）上月也發行180億美元投資級公司債，本周銀行團又啟動總額380億美元的債券發行，用於興建與該公司相關的資料中心。

不過，甲骨文今年現金流首次自1992年以來轉為負值，分析師預期這項指標未來幾年將持續惡化，直到2029年才會重新轉正。

投資人 美國 現金流

延伸閱讀

九成台股基金淨值創高

營邦9月 EPS 2.24元

微軟、Google、Meta擴AI基建…三巨擘搶買伺服器 台鏈吃補

Meta 稅務拖累獲利

相關新聞

黃仁勳大啖韓式炸雞再發點石成金威力 韓雞肉概念股全面飆漲

高人氣的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所到之處無不引發騷動，還能點石成金。他昨天晚上在南韓吃了韓式炸雞晚餐，甚至帶動南...

輝達傳擬砸10億美元入股Poolside 這家AI公司估值飆至120億美元

彭博引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）計劃對人工智慧（AI）新創公司Poolside投資多達10億美元，Poolsi...

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

美國科技巨頭亞馬遜28日宣布新一輪裁員，雖未達外傳的3萬名企業員工規模，但仍將裁減約14000個職位。執行長傑西（And...

蘋果不跟牌！採資本節約戰法 避開同業AI燒錢賽局

雖然多數大型科技公司爭相為其AI野心興建巨型資料中心，蘋果（Apple）選擇了更謹慎的路線。

Meta大手筆發債300億美元吸引創紀錄買氣 與股價崩跌形成截然對比

Meta計劃透過發行300億美元的公司債籌資，支應暴增的人工智慧（AI）支出。這次發債吸引破紀錄的強勁買氣，與Meta周...

庫克預測假期iPhone銷售強勁 蘋果股價盤後漲3.7%

蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）今天預測，假期季度的iPhone銷售與整體營收將高於華爾街預期，主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。