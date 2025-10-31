庫克預測假期iPhone銷售強勁 蘋果股價盤後漲3.7%

蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）今天預測，假期季度的iPhone銷售與整體營收將高於華爾街預期，主要因iPhone 17系列強勁需求推動，而蘋果在供應受限下正全力趕工出貨。

由於供應受限及新款手機在中國出貨延遲，蘋果上會計年度第4季iPhone銷售未達預期，但可進行即時語言翻譯的新款AI AirPods等其他產品表現亮眼，使得公司整體獲利仍超出華爾街預期。蘋果今天盤後交易股價上漲3.7%。

根據財報，投資人原本最擔憂的兩大風險，即美中貿易緊張與蘋果在AI功能上落後，實際影響並不大於製造和運輸數億支裝置的複雜性。

庫克接受路透社專訪表示，他預期本季度（假期季度）iPhone銷售將年增兩位數百分比，整體營收年增率介於10%至12%。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，這一預測優於分析師預估iPhone銷售成長9.8%至759.1億美元，以及總營收成長6.6%至1325.3億美元。

庫克表示，蘋果在剛結束的第4季中，難以滿足多款iPhone 17及部分iPhone 16的需求。此外，由於監管原因，超薄設計的新款iPhone Air在中國上市延後。

庫克說：「中國延遲上市是第4季銷售下滑的主因。不過，我們對中國市場仍抱持高度樂觀。當地對新產品的反應非常好，我們預期第1季將恢復成長。」

在「科技七雄」（Magnificent Seven）中，蘋果今年股價表現落後同業，投資人觀望其在AI領域的進展。蘋果先前表示，Siri的重大AI更新將於明年推出，庫克向路透社透露相關開發「進展良好」。

蘋果對硬體銷售高度仰賴，使其較易受到美中貿易戰影響。蘋果主管透露，關稅相關成本達11億美元，與3個月前預測相符。

蘋果財務長帕雷克（Kevan Parekh）預計，本季關稅成本將攀升至14億美元，毛利率在47%至48%之間，華爾街平均預估為46.9%。

蘋果上會計年度第4季（截至9月27日）銷售為1024.7億美元、每股獲利1.85美元，優於分析師預估的1022.6億美元與1.77美元。iPhone銷售為490.3億美元，略低於分析師預期的 501.9億美元。

中國監管要求iPhone Air採用e-SIM設計，導致延至10月22日才在中國開賣。蘋果指出，大中華區銷售為144.9億美元，低於分析師預估的162.4億美元。

Apple TV與電影業務等服務部門銷售為287.5億美元，略高於預期的281.7億美元；Mac銷售87.3億美元，高於預期的85.9億美元；iPad銷售69.5億美元，略低於預期的69.8億美元；AirPods與Apple Watch等配件銷售90.1億美元，高於預期的84.9億美元。