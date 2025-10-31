美國青年因失業率高而減少外食 速食連鎖業Chipotle今年三降財測

年輕消費族群對Chipotle和Shake Shack等速食餐飲品牌的興趣似乎減退，反映青年失業率偏高、薪資成長放緩。

這兩家公司高層周四都指出，年輕顧客受到勞動市場「低聘僱、低解僱」的影響，許多剛畢業的大學生不容易找到入門工作。這群曾推動速食餐飲熱潮的消費族群，如今顯然減少外食支出。

墨西哥捲餅連鎖店Chipotle Mexican Grill今年第三度調降財測，周四收盤股價聞聲重挫18.2%。該公司執行長博特萊特（Scott Boatwright）表示，二十多歲至三十出頭的顧客族群「特別吃緊」。

他在財報電話會議上說：「這個年齡層正面臨多重壓力，包括失業、學貸還款增加，以及實質薪資成長放緩。」他說，這個族群約占Chipotle銷售額25%，比率高於同業。

他說，年收入低於10萬美元的顧客也出現消費縮手的情況。

Shake Shack執行長林區（Rob Lynch）也觀察到類似現象。他表示青年失業「顯然對整個行業造成影響」，並在財報電話會議上指出，「低收入消費者也面臨一定壓力」。

整體來看，多數消費者都感受到壓力，但低收入者和年輕勞工情況尤為吃緊。美國勞工統計局最新數據顯示，25至34歲族群的失業率在年中下降後，近月又再度上升，8月達4.4%，是2月以來新高。

至於20至24歲年輕族群，失業率自2024年底以來暴增1.7個百分點，8月達9.2%，為四年多來最高水準。