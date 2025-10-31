斯特蘭蒂斯汽車集團 密切關注安世半導體影響
汽車大廠斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）執行長菲洛薩今天表示，面對因美中貿易戰而可能出現的荷蘭安世半導體（Nexperia）晶片短缺，集團已成立「戰情室」密切關注。
路透社報導，菲洛薩（Antonio Filosa）在與分析師討論第3季業績表現的電話會議上表示：「我們正每天密切關注安世半導體的晶片情況。」
菲洛薩在回答分析師有關斯特蘭蒂斯是否與福斯汽車（Volkswagen）處境類似時表示：「我們每天都在推展各項行動與計畫，確保生產不會中斷。」
這家德國汽車製造商表示，由於晶片短缺，短期內不排除停產可能。
菲洛薩說，「這是一個需要逐日面對的全球性產業問題」。
荷蘭政府上個月以智慧財產權疑慮為由，接管中國持有的安世半導體，產業團體對此發出警訊，擔心可能影響汽車生產；同時，中國也限制歐洲車廠生產所需的成品出口。
美國總統川普與中國國家主席習近平會面，美中貿易的緊張局勢，包括在半導體領域內的摩擦，或將有所緩和。
川習會後，美國將降低中國關稅，換取北京打擊芬太尼非法交易、恢復美國黃豆進口、保持稀土出口暢通。
