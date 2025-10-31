快訊

氣炸鍋別急著洗！專家警告很多人都忘了SOP 暗藏安全風險

中職／軟銀、阪神都有意參戰爭取徐若熙 日媒曝將開10億日圓合約

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

斯特蘭蒂斯汽車集團 密切關注安世半導體影響

中央社／ 米蘭30日綜合外電報導

汽車大廠斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）執行長菲洛薩今天表示，面對因美中貿易戰而可能出現的荷蘭安世半導體（Nexperia）晶片短缺，集團已成立「戰情室」密切關注。

路透社報導，菲洛薩（Antonio Filosa）在與分析師討論第3季業績表現的電話會議上表示：「我們正每天密切關注安世半導體的晶片情況。」

菲洛薩在回答分析師有關斯特蘭蒂斯是否與福斯汽車（Volkswagen）處境類似時表示：「我們每天都在推展各項行動與計畫，確保生產不會中斷。」

這家德國汽車製造商表示，由於晶片短缺，短期內不排除停產可能。

菲洛薩說，「這是一個需要逐日面對的全球性產業問題」。

荷蘭政府上個月以智慧財產權疑慮為由，接管中國持有的安世半導體，產業團體對此發出警訊，擔心可能影響汽車生產；同時，中國也限制歐洲車廠生產所需的成品出口。

美國總統川普與中國國家主席習近平會面，美中貿易的緊張局勢，包括在半導體領域內的摩擦，或將有所緩和。

川習會後，美國將降低中國關稅，換取北京打擊芬太尼非法交易、恢復美國黃豆進口、保持稀土出口暢通。

半導體 美國 荷蘭

延伸閱讀

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

力旺2025年前九月賺近二股本

三星晶片第3季獲利暴增79% 遠超預期 HBM3E 出貨追上SK海力士

陸稀土雙雄 獲利大飆升…有望帶動景氣回溫

相關新聞

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

美國科技巨頭亞馬遜28日宣布新一輪裁員，雖未達外傳的3萬名企業員工規模，但仍將裁減約14000個職位。執行長傑西（And...

庫克預測假期iPhone銷售強勁 蘋果股價盤後漲3.7%

蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）今天預測，假期季度的iPhone銷售與整體營收將高於華爾街預期，主要...

美國青年因失業率高而減少外食 速食連鎖業Chipotle今年三降財測

年輕消費族群對Chipotle和Shake Shack等速食餐飲品牌的興趣似乎減退，反映青年失業率偏高、薪資成長放緩。

亞馬遜財報／雲端營收增幅創2022年以來最大 股價盤後飆逾13%

亞馬遜（Amazon）的雲端部門上季成長幅度創近三年最大，緩解了投資人對於這家全球最大雲端運算商恐會失去競爭優勢的擔憂。...

金價反彈2.5%擺脫連四跌 油價變動不大 美元上漲拖累基本金屬

金價周四在連跌多日後反彈，投資人消化美國總統川普和中國大陸國家主席習近平會談成果。

蘋果預告最強耶誕季！上季財報亮眼 年度淨利創新高 但中國銷售失色

美國科技巨擘蘋果公司（Apple）周四公布亮眼財報，年度淨利創新高，並對年底的關鍵假期購物季釋出遠超市場預期的樂觀展望，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。