亞馬遜財報／雲端營收增幅創2022年以來最大 股價盤後飆逾13%

亞馬遜（Amazon）的雲端部門上季成長幅度創近三年最大，緩解了投資人對於這家全球最大雲端運算商恐會失去競爭優勢的擔憂。公司股價在周四（30日）盤後大漲超過13%。

亞馬遜周四發布的財報顯示，旗下雲端事業Amazon Web Services（AWS）上季營收年增20%至330億美元，創2022年底以來最大增幅。分析師的平均預期成長率是18%。

截至9月30日的上一季，亞馬遜總銷售額較去年同期成長13%至1,802億美元，優於彭博彙整分析師預期的1,778億美元平均值。淨利成長近40%至212億美元，亦較分析師預期的170億美元高。

亞馬遜預測本季營收將介於2,060億美元至2,130億美元，與分析師預期相符；營業利益預估為210億美元至260億美元，也符合市場共識。

在財報發布前，投資人對亞馬遜雲端運算業務的預期相對保守，因為公司在前幾個季中提到，新的資料中心上線受到一些限制。亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）等高階主管雖然對雲端業務保持樂觀，但他們並未明確預測成長會重新加速。

亞馬遜股價周四收盤時下跌3.23%報222.86美元；盤後受此利多激勵，強彈大漲逾13%。

今年以來，亞馬遜股價表現落後同業，投資人擔心公司尚未從人工智慧（AI）產品中獲得足夠收益。以雲端事業的業績成長而言，微軟（Microsoft）的Azure上季度成長速度幾乎是AWS的兩倍，而Google母公司Alphabet的Google Cloud也成長了33.5%。

賈西在財報公布後的分析師電話會議開場時，強調AWS前景看好。AWS資料中心的算力自2022年以來，已經增加一倍，賈西預期到2027年將再度翻倍。

賈西並首次揭露了多項與AI相關的業務數據。例如，內嵌於零售應用程式的購物聊天機器人Rufus，每年可幫助帶進額外的100億美元銷售額。客服中心軟體 Connect，這個被泛視為亞馬遜最成功的辦公軟體產品，則有望達到年化營收10億美元。

賈西還提到AWS讓企業用戶可以利用AI模型的市集Bedrock，最終業務規模可與EC2相當。EC2是AWS目前一大主要的收益來源。

他說：「你可以看到，我們有動能。」

標普全球分析師Melissa Otto表示，亞馬遜雲端及核心零售業務的強勁表現，可能讓投資人對公司在AI領域投入巨資的策略更有信心。她說：「我們看到AWS業績表現相當出色的明確證據。對我而言，感覺並非泡沫，而是個火力全開的事業。」

亞馬遜與主要競爭對手一樣，現在都在資料中心與晶片上，投入巨額資金，進行AI相關研發。財務長歐薩夫斯基（Brian Olsavsky）說，上季資本支出增加61%至創紀錄的342億美元。關於自研的Trainium2 晶片，亞馬遜表示，目前全部被訂光，是個數十億美元規模的事業。