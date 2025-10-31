金價反彈2.5%擺脫連四跌 油價變動不大 美元上漲拖累基本金屬

金價周四在連跌多日後反彈，投資人消化美國總統川普和中國大陸國家主席習近平會談成果。

現貨金價一度上漲2.5%，扭轉先前四個交易日近5%的跌幅。川普表示，這是一次「非常棒的會談」，並宣布中國將暫停稀土出口管制，恢復採購美國黃豆。據新華社報導，習近平表示，中方願意在貿易、能源和人工智慧（AI）等領域和美方合作。

這項成果可望暫時化解雙方數月來的貿易角力，但仍未能觸及美中經濟競爭的核心問題。

同時，聯準會（Fed）主席鮑爾周三如預期調降利率1碼後表示，12月再度降息的並非定局。一般而言，較高利率對不具孳息的黃金不利。

黃金近幾日大幅回落，先前漲勢猛烈，上周一度衝上每英兩4,380美元的歷史新高。

紐約時間下午5點03分，現貨金價上漲2.4%，報每英兩4,024.54美元。白銀連續第三天上漲，白金和鈀金也同步走高。

油價變動不大

原油價格連續二日變動不大，投資人觀望美國對俄羅斯主要生產商的制裁將如何影響流向印度的供貨，以及美中貿易談判的進展是否會重振美國對中國的出口。

12月交割的WTI原油期貨價格上漲0.2%，結算價為每桶60.57美元； 12月交割的布蘭特原油期貨上漲0.1%，至每桶65美元。

銅價從歷史新高回落

受聯準會（Fed）削弱降息預期提振美元影響，銅價周四從前一交易日創下的歷史高位回落。

Marex分析師Ed Meir表示，「總體而言，我們認為川普和習近平的會面並未大幅改變貿易形勢」。

在倫敦金屬交易所，銅價一度下跌3.3%，為10月14日以來盤中最大跌幅；周三則攀升至每噸11,200美元的歷史新高。