氣炸鍋別急著洗！專家警告很多人都忘了SOP 暗藏安全風險

中職／軟銀、阪神都有意參戰爭取徐若熙 日媒曝將開10億日圓合約

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
亞馬遜執行長傑西2月26日在美國紐約市舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。路透
美國科技巨頭亞遜28日宣布新一輪裁員，雖未達外傳的3萬名企業員工規模，但仍將裁減約14000個職位。執行長傑西（Andy Jassy）表示，裁員原因不是資金問題，也不是人工智慧（AI）導致，而是「文化」。

CNN報導，亞馬遜季度銷售額同比增長13%，達到1800億美元。傑西30日在財報電話會議中回應分析師提問時表示，本週的裁員「並非真正出於財務原因，甚至目前也不是出於AI原因，而是文化」

根據美國證券交易委員會（SEC）文件，亞馬遜員工人數在2021年達到峰值，超過160萬人，2024年年底約有150萬人。傑西解釋，隨著亞馬遜近年增加人員、擴展地點與業務線，「最終人數會比以前多很多，組織層級也更多，有時候可能沒有意識到，這會削弱執行實際在做事人員的責任感（ownership）。」

他說：「這可能會拖慢領導團隊的運作，我們致力於像世界上最大的新創公司一樣運作，而這意味著要削減一些組織層級。」

CNN指出，儘管亞馬遜強調裁員是為了在AI帶來效率提升時保持靈活性，但此舉仍引發外界對科技取代人類勞動力的疑慮。

