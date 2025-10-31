蘋果預告最強耶誕季！上季財報亮眼 年度淨利創新高 但中國銷售失色

美國科技巨擘蘋果公司（Apple）周四公布亮眼財報，年度淨利創新高，並對年底的關鍵假期購物季釋出遠超市場預期的樂觀展望，預告旗艦產品iPhone 17系列將驅動新一輪成長動能。不過，上季大中華區營收不如預期，成為主要弱點。

財務長帕雷克（Kevan Parekh）說，蘋果預期本季將創下歷來最佳單季表現，營收可望年增10%至12%。這優於華爾街預期的6%，帕雷克將其歸因於iPhone 17在9月上市後有強勁開端。

蘋果9月發布新款iPhone，還推出一款超薄新機iPhone 17 Air。iPhone產品線仍是最大金雞母，占總營收約一半。

蘋果股價在盤後交易上漲超過2.6%。截至收盤，今年來累漲11.3%。

在截至9月27日的第4季，銷售成長7.9%到1,025億美元，略高於華爾街預期的1,022億美元。每股盈餘升至1.85美元，也超過市場平均預估的1.77美元。全年淨利勁揚兩成到1,120億美元，刷新紀錄。

iPhone營收成長6%至490億美元，略低於分析師預期的493億美元。蘋果表示出貨受供應限制影響。上季包含大約兩周iPhone 17的銷售時間，但初步需求強勁，多數買家選擇高階iPhone 17 Pro機型，協助提升蘋果的平均售價，售價999美元的iPhone Air比其取代的機型更貴，也有貢獻。

大中華區營收下滑3.6%至145億美元，遠低於市場預估的164億美元。蘋果在當地面臨本土品牌強力競爭以及AI功能推出遭遇困難等挑戰。儘管如此，執行長庫克表示，他相信蘋果本季於該區能恢復成長。

服務業務（含App Store、iCloud與Apple Pay）仍是成長最快的部門，上季銷售躍增15%到288億美元，高於分析師預估的282億美元。全年營收首度突破1,000億美元。

在其他產品線方面，Mac營收年增13%至87億美元，超過了86億美元的平均預測。iPad營收69.5億美元，與去年持平。穿戴裝置、家居與配件部門銷售額下降不到1%，至90.1億美元。分析師原本擔心會出現更大的減幅。

關稅使上季成本多出11億美元，符合蘋果預期。本季關稅支出預計約14億美元，營運費用將在181億至185億美元之間。