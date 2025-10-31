日圓兌美元貶破154關卡 日銀總裁未就下一次升息時點提供細節

日圓兌美元周四重貶，日本銀行（央行）採取的立場比市場預期更溫和，聯準會（Fed）鮑爾周三表示不保證12月降息，美元也繼續受到提振。

日本央行周四按兵不動，日本央行總裁植田和男明白表示，根據明年的工資前景，最快可能在12月升息。

不過，多倫多 Corpay 公司首席市場策略師Karl Schamotta指出，日本央行的決策者讓日圓多頭感到失望，因為他們選擇按兵不動，且內部意見分歧的程度和9月相同。

在會後的記者會上，植田也沒有就央行下一次升息的時間提供細節，並表示央行在抗通膨方面行動遲緩的風險並未上升。

芝加哥 DRW Trading 策略師 Lou Brien 說：「植田讓人有點措手不及--他如此願意耐心等待。」

日圓兌美元貶值0.9%至154.13，美元指數上漲 0.3%，報 99.526。

野村放棄對Fed在12月降息的預測，認為按兵不動的可能性最大。

美國公債跌勢加劇，美東時間下午，2年期公債殖利率上漲11.02個基點，報3.6%； 10年期公債殖利率上漲9.23個基點，報4.068%。

Brandywine Global Investment Management基金經理人Jack McIntyre 說：「鮑爾顯然是想拉開Fed和市場降息預期間的差距。」