美股被微軟、Meta拖累 AI支出引發疑慮 市場提前消化川習會利多

美國股市三大指數周四收跌，那斯達克綜合指數和標普500指數領跌，Meta和微軟人工智慧（AI）)支出激增，投資人擔心可能無法回收成本。美中就貿易休戰達成共識，但股市顯然已消化此協議。

道瓊工業指數下跌109.88點，跌幅0.2%，收報47,522.12點；標普500指數下跌68.25點，跌幅1%，收在6,822.34點；那斯達克綜合指數下跌377.33點，跌幅1.6%，收在23,581.14點。

費城半導體指數大跌1.5%，輝達（NVIDIA）大跌2%，美國總統川普說他沒有和大陸國家主席習近平討論批准出口Blackwell晶片的問題。

高盛執行長蘇德巍周四示警，稱如果美國經濟成長遲遲不能改善，當前不斷上升的債務水平可能讓經濟面臨「清算」

與此同時，備受期待的美中貿易協議給市場帶來的提振不大。川普同意取消部分對陸關稅，以換取大陸恢復採購美國大豆、保持稀土出口，並加強打擊芬太尼走私。

Brandywine Global基金經理人Jack McIntyre說：「利多消息發布而市場未作反應時，說明這些消息可能已被市場提前消化。」

Alphabet、Meta Platform和微軟周三盤後發布財報，投資人反應不一：資本支出公布後，Meta股價大跌11%，微軟下跌2.9%。Meta還預告，2026年的支出將「顯著高於」2025年。不過，Google資本支出也大增，母公司Alphabet倒是上漲2.5%。三家公司上季資本支出合計約780億美元，年比大增89%。

Miller Tabak的Matt Maley說：「這並不意味人工智慧泡沫即將破裂，也不意味股市迎向重大逆轉，只不過，確實增加了短期回調的可能性。」

248 Ventures首席策略師Lindsey Bell說：「在市場連續上漲之後，投資人轉為避險。標普500指數接近歷史高位，但科技巨人的財報未能達到市場的高預期，」她還指出，政府關門導致經濟數據缺失，加上Fed立場趨鷹，令市場承壓。

Bell指出，微軟、Meta和Alphabet均未能明確說明何時能從AI投資中獲得回報。她也不認為蘋果和亞馬遜能提供更清晰的指引。

亞馬遜股價在正常交易時段下跌3%後，盤後交易中大漲9%，雲端業務的強勁需求抵銷電商業務增長放緩的影響。蘋果股價在盤後震盪走高，iPhone銷售強勁，儘管供應面臨一定限制。

Chipotle Mexican Grill Inc.暴跌18%，此前該快餐連鎖品牌今年第三度調降全年業績預期，消費者減少了在這家餐飲連鎖店的就餐支出。

禮來股價上漲3.8%，該製藥商調高全年營收及經調整後的獲利展望。

標普500指數11大類股中有七個下跌，非必需消費品跌幅最大，達2.6%；房地產股表現最佳，上漲0.7%。