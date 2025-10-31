快訊

外出戴口罩！新北淡水汽修廠火警滾滾黑煙 連燒3間鐵皮屋

存眾多變數！川習會後學者示警「未提台灣並非高枕無憂」

台中「廚餘海」又出包？議員爆：連夜急調「土石」遭退貨 市府說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

美股被微軟、Meta拖累 AI支出引發疑慮 市場提前消化川習會利多

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Meta周四股價暴跌11%。歐新社
Meta周四股價暴跌11%。歐新社

美國股市三大指數周四收跌，那斯達克綜合指數和標普500指數領跌，Meta和微軟人工智慧（AI）)支出激增，投資人擔心可能無法回收成本。美中就貿易休戰達成共識，但股市顯然已消化此協議。

道瓊工業指數下跌109.88點，跌幅0.2%，收報47,522.12點；標普500指數下跌68.25點，跌幅1%，收在6,822.34點；那斯達克綜合指數下跌377.33點，跌幅1.6%，收在23,581.14點。

費城半導體指數大跌1.5%，輝達（NVIDIA）大跌2%，美國總統川普說他沒有和大陸國家主席習近平討論批准出口Blackwell晶片的問題。

高盛執行長蘇德巍周四示警，稱如果美國經濟成長遲遲不能改善，當前不斷上升的債務水平可能讓經濟面臨「清算」

與此同時，備受期待的美中貿易協議給市場帶來的提振不大。川普同意取消部分對陸關稅，以換取大陸恢復採購美國大豆、保持稀土出口，並加強打擊芬太尼走私。

Brandywine Global基金經理人Jack McIntyre說：「利多消息發布而市場未作反應時，說明這些消息可能已被市場提前消化。」

Alphabet、Meta Platform和微軟周三盤後發布財報，投資人反應不一：資本支出公布後，Meta股價大跌11%，微軟下跌2.9%。Meta還預告，2026年的支出將「顯著高於」2025年。不過，Google資本支出也大增，母公司Alphabet倒是上漲2.5%。三家公司上季資本支出合計約780億美元，年比大增89%。

Miller Tabak的Matt Maley說：「這並不意味人工智慧泡沫即將破裂，也不意味股市迎向重大逆轉，只不過，確實增加了短期回調的可能性。」

248 Ventures首席策略師Lindsey Bell說：「在市場連續上漲之後，投資人轉為避險。標普500指數接近歷史高位，但科技巨人的財報未能達到市場的高預期，」她還指出，政府關門導致經濟數據缺失，加上Fed立場趨鷹，令市場承壓。

Bell指出，微軟、Meta和Alphabet均未能明確說明何時能從AI投資中獲得回報。她也不認為蘋果和亞馬遜能提供更清晰的指引。

亞馬遜股價在正常交易時段下跌3%後，盤後交易中大漲9%，雲端業務的強勁需求抵銷電商業務增長放緩的影響。蘋果股價在盤後震盪走高，iPhone銷售強勁，儘管供應面臨一定限制。

Chipotle Mexican Grill Inc.暴跌18%，此前該快餐連鎖品牌今年第三度調降全年業績預期，消費者減少了在這家餐飲連鎖店的就餐支出。

禮來股價上漲3.8%，該製藥商調高全年營收及經調整後的獲利展望。

標普500指數11大類股中有七個下跌，非必需消費品跌幅最大，達2.6%；房地產股表現最佳，上漲0.7%。

指數 美國 標普

延伸閱讀

川習會未提台灣 美重量級參議員：對台支持既深且廣

投資Alphabet商品 聚光

微軟、Google、Meta擴AI基建…三巨擘搶買伺服器 台鏈吃補

微軟 高成本添疑慮

相關新聞

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

美國科技巨頭亞馬遜28日宣布新一輪裁員，雖未達外傳的3萬名企業員工規模，但仍將裁減約14000個職位。執行長傑西（And...

日圓兌美元貶破154關卡 日銀總裁未就下一次升息時點提供細節

日圓兌美元周四重貶，日本銀行（央行）採取的立場比市場預期更溫和，聯準會（Fed）鮑爾周三表示不保證12月降息，美元也繼續...

籌資擴展AI基礎設施 Meta將發行高達300億美元債券

社群媒體巨擘Meta Platforms今天在一份文件中指出，將透過發行高達300億美元債券來籌集資金，這是大型科技公司...

OpenAI重組強化競爭 低調的對手Anthropic悄悄翻轉戰局

近日人工智慧（AI）產業再度出現一些新事件：OpenAI放棄非營利地位、高通跨足AI晶片市場，而Anthropic埋頭苦幹的代價，隱然呈現後來居上的態勢，讓這個當前最紅的科技產業展現出全新面貌。 雖然OpenAI可能是目前AI領域最響亮的名字，但Anthropic可能在非常重要的一面勝過OpenAI。最新報告顯示，這家Claude開發商在獲利方面已成為OpenAI的強勁競爭對手。

Fed再降息1碼 將停止縮表…調整為3.75%-4%近三年來最低

美國聯準會（Fed）29日決定再度降息1碼，利率降至3.75%-4%，是2022年底以來最低，並宣布12月起停止縮減資產...

APEC經濟領袖會議登場 林信義有望會晤日相

APEC經濟領袖會議今（31）日將於南韓慶州登場，我國代表團在各種多邊與雙邊場合，積極與各國出席代表交流互動，也傳出好消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。