投資人消化川習會及企業財報 美股收黑
美國總統川普與中國國家主席習近平會面，雙方雖同意讓貿易戰降溫，但尚未簽署協議，加上企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）進一步降息存在不確定性，美股今天收黑。
道瓊工業指數下跌109.88點或0.23%，收47522.12點。
標準普爾500指數下滑68.25點或0.99%，收6822.34點。
那斯達克綜合指數挫跌377.33點或1.57%，收23581.14點。
費城半導體指數下跌111.93點或1.53%，收7216.00點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言