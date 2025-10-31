投資人消化川習會及企業財報 美股收黑

近日人工智慧（AI）產業再度出現一些新事件：OpenAI放棄非營利地位、高通跨足AI晶片市場，而Anthropic埋頭苦幹的代價，隱然呈現後來居上的態勢，讓這個當前最紅的科技產業展現出全新面貌。 雖然OpenAI可能是目前AI領域最響亮的名字，但Anthropic可能在非常重要的一面勝過OpenAI。最新報告顯示，這家Claude開發商在獲利方面已成為OpenAI的強勁競爭對手。

2025-10-31 06:00