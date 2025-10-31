快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

投資人消化川習會及企業財報 美股收黑

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

美國總統川普與中國國家主席習近平會面，雙方雖同意讓貿易戰降溫，但尚未簽署協議，加上企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）進一步降息存在不確定性，美股今天收黑。

道瓊工業指數下跌109.88點或0.23%，收47522.12點。

標準普爾500指數下滑68.25點或0.99%，收6822.34點。

那斯達克綜合指數挫跌377.33點或1.57%，收23581.14點。

費城半導體指數下跌111.93點或1.53%，收7216.00點。

