Fed主席鮑爾：12月再降息言之過早

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者藍鈞達／綜合報導
鮑爾說：「12月進一步降息並非定論，言之過早。」
聯準會（Fed）於美國時間周三公布最新利率決策，一如預期降息一碼（○點二五個百分點），但主席鮑爾提醒投資人，不要認定聯準會連續兩次降息後，十二月還會再降息。

聯準會也同時宣布，將自十二月一日起停止縮減資產負債表，結束自二○二二年啟動的量化緊縮計畫。

聯準會決策官員在會後聲明中重申，「就業成長今年已放緩」，並指出「就業走下坡的風險最近幾個月已經上揚」。官員同時表示，經濟成長「以溫和步調擴張」，通膨「今年初以來上揚，且仍然略高」。

聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）這次以十票對二票，通過降息一碼。上月才加入聯準會理事會、原任白宮經濟顧問委員會（ＣＥＡ）主席留職的米倫主張應一次降息兩碼；堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德則認為根本不應降息。

鮑爾在記者會上接受記者提問前，罕見主動反駁市場預期十二月聯準會一定會再降息的看法，他說：「十二月進一步降息並非定論，言之過早。」他也表示，決策官員對十二月的下一步「看法分歧相當明顯」。

這番談話顯然意在抑制金融市場過度樂觀的預期。在他發言前，市場預期十二月再降息一碼的機率超過九成。鮑爾發言後，美國公債殖利率和美元走高，股市則轉跌。利率交換市場顯示，交易員目前預估十二月降息一碼的機率降為六成。

美銀美國資深經濟學家朱諾（Stephen Juneau）說：「這次決策比我們預期的還要偏鷹。」

國泰世華銀行分析，鮑爾雖強調政策仍具「適度限制性」，但就業市場轉弱顯示寬鬆循環已啟動，暗示政策方向仍偏向寬鬆，預估今年仍有進一步降息空間，最終利率會落在百分之三，甚至若新任主席上任後，政策轉折可能更快。

在股市展望方面，國泰世華認為，聯準會持續降息將帶動資金環境寬鬆，且第三季財報獲利優於預期比率高達八成，帶動美股創高，不過，高評價水準恐加劇震盪，然而ＡＩ趨勢發展處於「初段」而非「終段」，宜逢波段拉回之際分批布局。

Fed 鮑爾 降息

